فيديو.. الداخلية توفر رعاية طبية متكاملة لنزلاء السجون

عرضت القناة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية، عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، فيديو عن تقديم الوزارة، الرعاية الطبية والصحية المتكاملة لنزلاء السجون.

وتحتوي السجون على بنية طبية وحصية متكاملة، تتمثل في مستشفيات مجهزة بأحدث المعدات الطبية وتخصصات متنوعة وغرف عمليات وأطباء من ذوي الكفاءات العالية بمختلف التخصصات يعملون بها.

وتهدف وزارة الداخلية، إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة لنزلاء السجون، وقال أحد المسجونين: "كنت خائفًا من الخضوع لجراحة في مستشفى يتبع السجن، وعندما سألت زملائي الذين خضعوا للجراحات في مستشفى السجن، أثنوا على الجراح وفريق التمريض، وهو ما شجعني، وفي اليوم الثاني خضعت للجراحة".

وأوضح مسجون آخر، أنه تعرض لمتاعب صحية منذ عام ونصف، وتلقى العلاج اللازم له بمستشفى السجن.

وجاء في التقرير أيضًا، أن مزيدًا من الرعاية الطبية تُقدم للنزلاء من خلال قوافل طبية يجري إيفادها للسجون المختلفة بصفة دورية، كتلك القوافل التي توجهت إلى منطقة سجون وادي النطرون، ومنطقة سجون المنيا الجديدة، بتخصصات طبية متنوعة، وباشرت عملها بالكشف الطبي على عدد كبير من النزلاء.

وقال أحد المسجونين: "علمت بوجود قافة طبية قادمة إلينا بكل التخصصات، وأنا أعاني من مشكلة في العظام، وكنت أعاني من مشكلة في مفصل الكتف، وتلقيت العلاج اللازم في السجن، ثم أتيت إلى المستشفى ويجري الكشف عليّ أسبوعيًا، وأتلقى الرعاية الطبية اللازمة".