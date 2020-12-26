أول أكسيد الكربون.. قاتل الشتاء الصامت في الحمام و5 طرق للنجاة

مع حلول فصل الشتاء يلجأ المواطنون إلى الاستحمام بالماء الساخن لكن ما لا ينتبه إليه كثيرون أن نتيجة الاستحمام بالماء الساخن قد تكون قاتلة بسبب الاختناق ببخار الماء والتسمم بأول أكسيد الكربون وهو ما حدث أمس فى محافظة الشرقية عندما لفظت طالبة بالصف الثانى الثانوى بمدينة العاشر من رمضان أنفاسها متأثرة باختناق نتيجة استنشاق بخار المياه أثناء الاستحمام.

مخاطر عديدة

اللواء عادل مخلوف مساعد وزير الداخلية الأسبق وخبير علوم الأدلة الجنائية، قال لـ«الوطن» إن العديد من المواطنين لا يدركون أن بخار الماء أثناء الاستحمام له مخاطر كبيرة قد تصل إلى الاختناق والوفاة، وهو ما حدث من قبل في كثير من الحالات لأنه يؤدى إلى تراكم غاز أول أكسيد الكربون المتسرب في مجرى الدم، وهو غاز بلا رائحة يؤدى لفقدان الوعى بلا مقدمات الأمر الذي يتسبب في حدوث خلل بالقلب والمخ، ويؤدي للشعور بضيق في التنفس، والإحساس بفقدان التوازن والغثيان.

ويسبب تراكم بخار الماء أثناء الاستحمام صعوبة فى التنفس، خاصة إن زادت المدة عن 20 دقيقة، وقد يتعرض الشخص إلى الاختناق.

كيفية الاختناق

وشرح مخلوف كيفية الاختناق بقوله إن مياه الاستحمام الساخنة تؤدي إلى تبخر المواد الكيميائية الموجودة في الماء، حيث يتفاعل غاز الكلور مع الأمونيا، ما يسبب في تهيج الجهاز التنفسي ثم يسبب تورم الأغشية المخاطية بالأنف نتيجة استنشاق البخار، ما يؤدي لضيق الشعب الهوائية.

ولفت مخلوف إلى أن ذلك يؤدى إلى تورم الحنجرة والقصبة الهوائية، الأمر الذي يؤدي إلى الاختناق ثم الوفاة وقلة نسبة الأكسجين في المخ، ما يؤدي إلى حدوث التشنجات وانقباض عضلات الجهاز التنفسي ثم تهيج الجهاز التنفسي، وانسداد الرئة، وبالتالي يسبب الاختناق.

واضاف أنه قد يتكون غاز ثاني أكسيد الكربون إذا كان بخار الماء ناتجا من مصدر كالفحم المشتعل، وهو غاز سام يتسبب في الإصابة بالاختناق وعندما يتعرض الإنسان لاستنشاق بخار الماء تتفتح الأوعية الدموية، ما يتسبب في حالة من عدم الاتزان والإغماء نتيجة عدم وصول الأكسجين للمخ وقد يصل الأمر للوفاة.

5 طرق للنجاة

وعن اهم النصائح لتفادي الوفاة بالاختناق أثناء الاستحمام قال مخلوف إن أهم تلك النصائح هى عدم الاستحمام والحمام يحتوي على كميات كبيرة من البخار و عند الشعور بضيق في التنفس أو دوار، اخرج من الحمام على الفور وعند حدوث إغماء يجب نقل المريض فورا خارج الحمام لاستنشاق الهواء ويجب نقل المريض للطبيب المختص فورا لعمل الإسعافات الأولية وترك فتحات للتهوية أثناء تشغيل مياه الاستحمام حتى لا يتكون بخار الماء.