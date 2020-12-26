جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 185 ألف يورو إلى داخل البلاد

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك، بالتنسيق والتعاون مع مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء محمد صلاح مدير مباحث المطار، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائره ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، قام مصطفى محمود المشنب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بسؤال راكب مصرى قادم من فرنسا عما يحمله معه وفى حقائبه، فأجاب أنه يحمل فقط مبلغ عشرون ألف يورو وبعض النقد المصري.

وتم تكليف محمد دهشان عبد الحميد مأمور الجمرك تحت إشراف مصطفى محمود المشنب مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 185 ألف يورو وحوالي 25 ألف جنيه مصري، وذلك بالمخالفة لقوانين مكافحة غسل الأموال، والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وبناء على ذلك، قرر أحمد عبد الهادي مدير إدارة الجمرك بمنح الراكب المبالغ المقررة قانونًا سواء للنقد الأجنبي أو المصري، وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بباقي المبالغ بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.