ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة صاحب محل هواتف بمحافظة دمياط بتهمة الإتجار في النقد الأجنبى متخذاً من محله التجاري مقراً لمزاولة نشاطه، وتحفظت على عملات محلية وأجنبية، وهاتف محمول يحتوي على محادثات تؤكد نشاطه الإجرامي.

كما ضبطت الأموال العامة صاحب مكتب إستيراد وتصدير، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، نظير عمولة عن كل عملية تحويل حيث يقوم ببيع العملة الأجنبية للراغبين في الحصول عليها وقيام عملائه بالخارج بتسليمهم النقد الأجنبى على أن يتولى هو إستلام ما يقابله بالعملة المصرية داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وجرى ضبطه والتحفظ على مبلغ عملات أجنبية وهاتف محمول يضم محادثات تدل على نشاطه المؤثم.

وتمكنت القوات من ضبط صاحب مكتب إستيراد وتصدير، مقيم بمحافظة الغربيةلذات السبب متخذاً من دائرة مركز شرطة طنطا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الإقتصاد القومى للبلاد .