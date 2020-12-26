الجولة الأولى لانتخابات برلمان شباب مصر إلكترونيا في 14 محافظة الإثنين

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات برلمان شباب مصر بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن بدء التصويت الإلكتروني في الجولة الأولى لانتخابات برلمان شباب مصر 2020-2021 على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 28 و29 ديسمبر الجاري.

وذلك في 54 دائرة انتخابية داخل 102 مقر انتخابي بمراكز الشباب بمشاركة 9809 شباب أعضاء برلمان الشباب بمراكز الشباب، ممن لهم حق الإدلاء بصوتهم خلال مجريات العملية الانتخابية، والمسجلين في الاستمارة الإلكترونية التي أطلقت خلال الفترة من 6 سبتمبر حتى 15 أكتوبر 2020.

وتجري انتخابات الجولة الأولى 14 محافظة «الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة - مطروح - البحر الأحمر»، للتنافس على 270 مقعدا للنظامي الفردي والقائمة.

وشددت اللجنة العليا للانتخابات على اتباع الإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة المشاركين، ولن يسمح بدخول المقر الانتخابي لمن يخالف ذلك، الالتزام بالصمت للدعاية الانتخابية غدا الأحد 27 ديسمبر، تيسيرا وتعزيز لمشاركة أعضاء برلمان الشباب في كل المحافظات حددت اللجنة العليا لجنة خاصة في المقرات للمغتربين وأحقيتهم في التصويت الإلكتروني.

يأتي إطلاق الاستحقاق الانتخابي لبرلمان الشباب 2020-2021 والبدء في النموذج الأول محاكاة مجلس النواب ضمن «نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية» تحت شعار «كن قياديا.. كن مؤثرا»، كتجربة أولى لخلق قنوات اتصال لرؤى الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا هاما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، في إطار توجهات الدولة نحو مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة.

وجدير بالذكر تجري العملية الانتخابية في جميع المحافظات بنظاميها الفردي والقائمة حيث أن عدد مقاعد الفردي 270 مقعدا بينما مقاعد القائمة 298 مقعدا وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط، الفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد «عامان».

على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد، كما وضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية ذات طابع خاص يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية للمرشحين «الفردي أو القائمة»، تم توزيع المقاعد وفقا للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة بإجمالي 568 مقعدا.