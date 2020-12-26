مجلس الدولة يوجه بالالتزام بإجراءات مواجهة كورونا ويعاقب 3 موظفين
كتب:
محمد عيسى
02:08 م | السبت 26 ديسمبر 2020
مجلس الدولة يشدد علي الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا
حرصت إدارة مجلس الدولة على وجوب ارتداء الكمامات الواقية للقضاة والموظفين والمتقاضين والمحامين عند دخولهم وأثناء تواجدهم داخل مجمعات محاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم ومراعاة التباعد المكاني، وتهوية القاعات والمكاتب وعدم المصافحة اليدوية.
يأتي ذلك في إطار حرص إدارة مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت الدولة باتخاذها وفقا لما جاء بقرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الصلة.
وأوضح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، في بيان، أن إدارة المجلس أكدت على جميع الموظفين من الإداريين وسكرتارية المحاكم بضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المنصوص عليا محذرا المخالفين بالعقاب التأديبي طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع توقيع غرامات مالية تضمنتها قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وكشف كرسوع عن مجازاة 3 موظفين بالمجلس تاديبياً، وهم كل من «خالد. ج» و«وائل. ع» و«صلاح.ن" لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات من خلال عدم ارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا، وهي العقوبة التي قررتها القرارات أرقام 1256 - 1258 - 1257 لسنة 2020، ويأتي هذا الجزاء حرصا من إدارة المجلس على سلامة العاملين بالمجلس والمترددين عليه.