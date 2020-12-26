مجلس الدولة يوجه بالالتزام بإجراءات مواجهة كورونا ويعاقب 3 موظفين

حرصت إدارة مجلس الدولة على وجوب ارتداء الكمامات الواقية للقضاة والموظفين والمتقاضين والمحامين عند دخولهم وأثناء تواجدهم داخل مجمعات محاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم ومراعاة التباعد المكاني، وتهوية القاعات والمكاتب وعدم المصافحة اليدوية.

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت الدولة باتخاذها وفقا لما جاء بقرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الصلة.

وأوضح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، في بيان، أن إدارة المجلس أكدت على جميع الموظفين من الإداريين وسكرتارية المحاكم بضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المنصوص عليا محذرا المخالفين بالعقاب التأديبي طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع توقيع غرامات مالية تضمنتها قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وكشف كرسوع عن مجازاة 3 موظفين بالمجلس تاديبياً، وهم كل من «خالد. ج» و«وائل. ع» و«صلاح.ن" لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات من خلال عدم ارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا، وهي العقوبة التي قررتها القرارات أرقام 1256 - 1258 - 1257 لسنة 2020، ويأتي هذا الجزاء حرصا من إدارة المجلس على سلامة العاملين بالمجلس والمترددين عليه.