الأكاديمية الوطنية تطلق برنامجا لتدريب 93 مستشارا من مجلس الدولة

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب أمس الخميس، برنامج تدريب مستشاري مجلس الدولة، والذي يُعد واحدًا من حزمة البرامج التي تقدمها الأكاديمية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فسيتم تدريب 93 من مستشاري مجلس الدولة المصري لمدة 15 يوما داخل مقر الأكاديمية الوطنية.

وقالت الأكاديمية للتدريب، في بيان صادر عنها اليوم، إنها حرصت على إعداد برنامج تدريبي يتلاءم مع الخلفيات العلمية والعملية للسادة المستشارين، ويعتمد المحتوى على عدة محاور هامة منها مهارات العرض والتقديم، والذكاء العاطفي والاجتماعي، وإدارة الأزمات، ومهارات التفاوض والتواصل الفعال، وتسويق الذات، وكيفية بناء فرق العمل، والمراسم والبروتوكولات، والمكاتبات الرسمية وكتابة التقارير، وكذلك المالية العامة لغير المتخصصين وتشمل السياسات المالية والنقدية، والموازنة العامة للدولة، ورؤية مصر 2030، والتخطيط الاستراتيجي، والتحول الرقمي ، ومحور الأمن القومي، وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام.

وأنشأت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ويأتي دور الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، هو بناء كوادر وطنية واعدة من الشباب، مدربة على أعلى مستوى علمي، وقادرة على تولي مسؤوليات القيادة في مختلف مؤسسات الدولة، من خلال 5 برامج دراسية، وهي الدراسات الإدارية والاقتصادية والسياسية والتنمية البشرية ونظم تكنولوجيا المعلومات.

وتهدف الأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى تجميع طاقات الشباب في عمل وطني يفيد الدولة ويبني نهضتها، ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني والسياسي بين قطاعات الشباب، وكذلك الإسهام في إعداد الأنظمة والسياسات الحكومية، لتصبح أكثر ملائمة مع احتياجات الشباب، بالإضافة إلى إعداد كوادر سياسية وإدارية قادرة على معاونة الدولة في مهامها، وتنمية قدرات ومهارات الشباب لتكون شريكا أساسيا وفعالا في الحكم المحلي.