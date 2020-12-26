رئيس «الإسكان الاجتماعي»: نوفر شقق بالإيجار لمن لم يحالفهم الحظ (حوار)

داخل مكتبها بالدور السادس بإحدى عمارات شارع عماد الدين، بمنطقة وسط البلد، جلست مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، حيث مقر الصندوق، لتجيب على كل الأسئلة التى تدور داخل ذهن المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، ومن أبرز تلك الأسئلة هي آليات الفوز بوحدات الإسكان الاجتماعي، البدائل التي يوفرها الصندوق للذين لم يحالفهم الحظ فى الفوز بالوحدة، الإعلانات المستقبلية، وغيرها من الأسئلة الخاصة بالوحدات السكنية، وإلى نص الحوار..

كم عدد المتقدمين لحجز وحدات «سكن كل المصريين1»؟

المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها للمرة الأولى، لاقت إقبالا كبيرا وغير متوقع، منذ بداية الطرح وحتى الآن، وبلغ إجمالي عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى للصندوق 281 ألف ضمن محورين منخفضي ومتوسطي الدخل، أما إجمالي المواطنين الذين سددوا مقدمات الحجز 312 ألفا، وباقي حوالي 30 ألف لم يسجلوا على الموقع، ولكن لديهم فرصة يومين قبل غلق التسجيل فى 28 ديسمبر الجاري.

الرئيس التنفيذى للصندوق: لا نية لمد فترة حجز وحدات متوسطي الدخل

هل هناك نية لمد فترة حجز وحدات «سكن كل المصريين1» لمتوسطي الدخل مرة أخرى؟ ولماذا؟

لا نية لمد المهلة مرة أخرى، لعدم وجود تزاحم على الحجز، حيث تم مد المهلة من قبل بسبب زيادة حدود دخل متوسطي الدخل، وإعطاء فرصة لعدد أكبر من الراغبين في الحصول على وحدة سكنية.

متى يتم الإعلان عن الفائزين بالوحدات السكنية بمبادرة «سكن كل المصريين 1»؟

سيتم الإعلان عن المقبولين عقب شهر من غلق باب الحجز، وسيتم إبلاغ العملاء الفائزين بدفع أقساط ربع سنوية بداية من أبريل المقبل.

ما هى المدن الأكثر إقبالا من قبل المتقدمين لحجز وحدات المبادرة؟

أكثر المدن التي شهدت إقبالا من المتقدمين للحجز مدينة بدر منطقة «حدائق العاصمة»، وسبب ذلك قربها من العاصمة الإدارية، حيث تقع على بعد 10 دقائق منها، وأكثر من 85 % من المتقدمين بها، ثم حدائق اكتوبر، ثم مدينة العبور الجديدة.

ما نسبة المتقدمين للتسجيل الإلكتروني على موقع الصندوق يوميا؟

يتراوح معدل التسجيل اليومى ما بين 20 ألف إلى 30 ألف مواطن يقوموا بزيارة الموقع وتسجيل بياناتهم.

ماذا عن موعد طرح المرحلة الثانية من «سكن كل المصريين»؟

سيتم تحديد موعد بداية طرح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية عقب الإنتهاء من فرز المرحلة الأولى، ومعرفة عدد المقبولين، ومن ثم إتخاذ القرار توفير مرحلة ثانية للعدد المتبقى من المتقدمين، فوحدات المرحلة الأولى 125 ألف وحدة فقط، وهناك 312 ألف متقدم، وارد إستبعاد عدد منهم، لأي سبب من الأسباب، كعدم استيفاء الأوراق المطلوبة.

ويتوقف الإعلان على المرحلة الثانية أيضا على معرفة المدن التي بها زيادة عدد المتقدمين، وهل هناك أراضى متاحة لبناء وحدات عليها أم لا.

متى سيتم طرح الإعلان الخامس عشر؟ وهل ستختلف شروطه عن الإعلان الـ 14؟

حتى الآن لم يتم تحديد موعد الإعلان عنه، وسيتم طرح وحدات كاملة التشطيب، وستكون متاحة لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وبنفس شروط الإعلان الرابع عشر، ولكن الإختلاف سيكون فى مساحات الوحدات وأسعارها.

هل تختلف شروط الحجز من إعلان لآخر؟

لا، الشروط تكون واحدة ولكن يختلف فقط فى أسعار ومساحة الوحدات المطروحة فى كل إعلان، وأحيانا المدن المتضمنة للطرح.

ماذا عن تغيير حدود الدخل المطلوبة فى كل إعلان؟

حدود الدخل تظل ثابتة فى جميع الطرحات، ولكن يقوم الصندوق بتغييرها مرة كل عام أو عامين، حسب الدخل المحدد لكل إعلان.

عبد الحميد: ندرس توفير شقق بالإيجار ولكن لم يظهر حى الآن ملامح لها

جاءت تصريحات تليفزيونية عن توفير الصندوق شقق بالإيجار للمواطنين غير القادرين على التمليك.. متى سيتم ذلك؟

بالفعل يدرس الصندوق إتاحة شقق بالإيجار، للمواطنين الذين لم يتمكنوا من شراء وحدات بالتمليك، ولكن لم تظهر أى ملامح لتلك الخطة حتى الآن، ولم يحدد القيمة الإيجارية أو نظام الإيجار هل سيكون دائم أم مؤقت، فهذا حديث سابق لأوانه، وسيتم الإعلان عنه فور الإنتهاء من الدراسة.

ما هى البدائل أو الخيارات التي يوفرها الصندوق لغير المقبولين أو غير الفائزين بالوحدات السكنية؟

يوفر الصندوق للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ فى الحصول على وحدة سكنية، حيث فى حالة وجود أراضى متاحة داخل المدينة المتقدم عليها العملاء غير المقبولين، سيتم بناء وحدات أخرى، ويوفر الصندوق أيضا إمكانية التحويل من المدينة المتقدم إليها العميل إلى مدينة أخرى من خلال ملىء إستمارة طلب تحويل، أو سحب مقدم الحجز والتقديم فى إعلان آخر.

هل طرح الأراضي السكنية والمحلات التجارية من اختصاص صندوق الإسكان الاجتماعي؟

طرح الأراضي السكنية من اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية، بينما المحلات التجارية ينفذها الصندوق، ويتم بيعها بالمزاد العلني.

ماذا عن بروتوكولات التعاون بين الصندوق وبنوك التويل العقاري؟

يتعامل الصندوق مع 20 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، ومن أبرز تلك البنوك، البنك الأهلي، بنك مصر، بنك التعمير والإسكان، وبنك القاهرة.

ماذا عن الجولات التفقدية التى يقوم بها الصندوق لرصد المخالفات؟

هناك عدد من العاملين بالصندوق جرى منحهم صفة الضبطية القضائية من وزير العدل، كى يستطيعوا مراقبة نسب إشغال الوحدات ورصد أى مخالفات، ويقوم الصندوق بعمل جولات تفقدية إسبوعيا، وذلك لرصد حالات المخالفة، ومن ثم اتخاذ العقوبات المحددة من قبل الصندوق.

ما هي المخالفات التي يجرمها قانون الإسكان الاجتماعي؟

قانون الإسكان الاجتماعي، يجرم عددا من المخالفات، التي تتنافى مع شروط الحصول على وحدة سكنية، وهي التصرف في الوحدة السكنية، تأجيرها، تغيير نشاطها لنشاط تجاري، تركها مغلقة وعدم الإقامة فيها.

ماهى العقوبة المحددة من قبل الصندوق للمخالفين؟

هناك أكثر من عقوبة حددها الصندوق، ومنها غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، سحب الوحدة، والسجن لمدة تصل إلى عام، تم إصدار أحكام قضائية لهم حوالى 250 مواطنا مخالفا صدرت ضدهم أحكام.

هل يمنح الصندوق فرصة تصالح مع المخالفين للشروط؟

نعم يسمح الصندوق بالتصالح في مخالفة الإيجار، مقابل سداد 25 ألف جنيه، والمخالفين بتغيير النشاط لنشاط تجارى، مقابل التصالح 50 ألف جنيه، ولكن ذلك لمرة وحدة فقط، ويقوم الصندوق بمتابعة تلك الوحدات مرة أخرى عقب التصالح، وإذا تكررت المخالفة لن يكون هناك تصالح.

وقد يغلق باب التصالح فى أى وقت وقد يتم تغليظ العقوبات فى حالة زيادة المخالفات.

وماذا عن حصاد صندوق الإسكان الاجتماعي في 2020؟

تم طرح عدد كبير من الإعلانات منها: الإعلان الـ 13، عمل بروتوكولات مع هيئة المجتمعات العمرانية وطرح وحدات سكنية فى مشروعات عدة، منها: سكن مصر، دار مصر، جنة، وطرح وحدات الإعلان الـ 14، وحدات مبادرة «سكن كل المصريين».

هل يهتم الصندوق بطرح وحدات سكنية داخل المحافظات؟

نعم يتضمن الإعلان الحالى طرح أعداد كبيرة من الوحدات فى المدن الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم طرح وحدات فى 12مدينة لمنخفضي الدخل، وفي 11 مدينة لمتوسطي الدخل.

مع الإقبال الشديد التي تشهده الوحدات السكنية في الطرح الحالى.. كيف يتم تخصيص الشقق؟

فى البداية سيتم فرز الأوراق ومطابقتهم بالشروط، وذلك قبل عملية الإستعلام الميداني، وتحديد عدد الفائزين مبدئيا، ثم مرحلة الاستعلام، والذين سينطبق عليهم كافة الشروط سيحصلون على الوحدات السكنية.

ماذا عن أولويات الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي؟

الأولويات وفقا لمجلس الوزراء، كالتالي: المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.

كيف يتعامل الصندوق مع العملاء الذين لم يستوفوا كافة الأوراق المطلوبة للحجز؟

أثناء عملية الفرز يتم إرسال رسالة للعملاء غير المستوفيين أوراقهم، ويتم فتح باب التطلم، كفرصة لاستكمال الأوراق خلال مدة تتراوح بين 15 يوما إلى شهر حسب أعداد العملاء.

ماذا عن توفير وسائل المواصلات العامة داخل المدن المطروح بها وحدات سكنية؟

تعاون الصندوق مع هيئة المجتمعات العمرانية، وتم توفير أتوبيسات تابعة للهيئة، داخلية وبأسعار رمزية، وهو ما كان ليه مردود كبير في الإقبال الكبير على المدن الجديدة، وتشجيع المواطنين على السكن بها.

ما قيمة الدعم التي تتحمله الدولة من في وحدات الإعلانات الأخيرة؟

يتدرج الدعم النقدى للمستحقين حسب مستوى الدخل للمواطن، حيث بلغت قيمة الدعم النقدى للدخل 2000 جنيه، لـ60000 جنيه، بدلا من 40000 جنيه فى الإعلانات السابقة.

يرى البعض أن أسعار الوحدات مبالغ فيها ولم تناسب كل الفئات.. ما رأيك؟

زيادة الإقبال على حجز الوحدات رد عملي على أن الوحدات التي يطرحها الصندوق مناسبة لمعطم المواطنين، وأنه مشروع له مصداقية لذلك عدد كبير من المواطنين حرصوا على الحجز.

هل من يحصل على معاش «تكافل وكرامة» له حق التقدم للحجز؟

الحاصلون على معاش «تكافل وكرامة» دخلهم قليل جدا، أقل من الحد الأدنى للتقديم، ولكن يمكن أن يقدموا في المساحات الصغيرة التى يطرحها الصندوق.

ما هو الفرق بين الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط؟

تتشابه شروط الحجز فيهم، ولكن الإختلاف يكون فى المساحات ومستويات الدخل المستهدفة وكذلك الأسعار المحددة للوحدات.

هل نسبة الإقبال أكثر على المساحات الكبيرة أم الصغيرة؟

الإقبال أكبر على الوحدات التى مساحتها 90 متر «3 غرف وصالة»، ولم يتقدم لحجز وحدات الـ 75 مترا «غرفتين وصالة» سوى 10 آلاف عميل فقط.

هل يختلف مستوى التشطيب داخل الوحدات من مساحة لأخرى؟

يتشابه مستوى التشطيب فى الوحدات ذات المساحتين 90 و 75 مترا، بينما يختلف مستوى التشطيب في يوحدات مساحات 100م، 110م، 120م، حيث تحتوي العمارات على مصاعد كهربائية، وموقعهم يكون أكثر تميزا.

ما سبب طلب «القيد العائلي» ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم؟

الزواج الثاني هو السبب الرئيسي وراء ذلك، لأن هناك مواطنين يقدمون باسم أكثر من زوجة، فالصندوق يدعم الأسرة مرة واحدة فقط.

هل يخرج المتزوج أكثر من زوجة من ضمن الأولوية؟

لا، ولكنه يحصل على وحدة سكنية مرة واحدة فقط.

ماذا عن رسالة «نأسف لقد سبق الاستفادة» التي تظهر للعملاء في بعض الأحيان عند التقديم؟

هذه الرسالة تكون نتيجة للكشف على قاعدة بيانات الصندوق، والتي تكشف عن المستفيدين بالمشروعات السابقة، وتعني أن العميل حصل على وحدة سكنية مدعومة من قبل.

وليس شرطا أن تكون وحدة إسكان اجتماعي، ممكن تكون وحدة مدعومة من الدولة في مشروعات سابقة، سواء من شركات أو مشروعات استثمارية.

أخيرا.. هل سيتم الإعلان قريبا عن طرحات جديدة؟

نعم، سيكون هناك إعلان قريبا يضم وحدات داخل المدن التى لم يتضمنها الإعلان الحالي، وسيتم طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري في عدد من المحافطات.