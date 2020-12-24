هل تؤثر أولوية الحجز في الحصول على الوحدات السكنية؟.. الإسكان تجيب

أسئلة عديدة تدور فى أذهان عدد من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

ويخشى الراغب فى التقديم على وحدة سكنية، من ضياع فرصته فى الفوز بالوحدة، فى حالة تأخر سحب كراسة الشروط.

ولكن فى حقيقة الأمر، لا تؤثر أسبقية شراء كراسة الشروط على أسبقية الحجز أو وضع العميل سواء بالقبول أو الرفض، وذلك وفقا لتصريحات لرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل، مي عبدالحميد.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه لا علاقة بين تأخر سحب كراسة الشروط وأسبقية الحجز، وأن الفيصل في قبول أو رفض كراسات شروط العملاء هو استيفاء الأوراق المطلوبة للحجز.

«مفيش أسبقية حجز للي يشتري كراسة الشروط أول يوم زي آخر يوم».. على حد قول «عبدالحميد».

وتتضمن شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصرى الجنسية، ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا تزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه، وأن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، ولا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

وشددت الرئيس التنفذى للصندوق، على إلتزام من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

مشيرة إلى أنه يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.