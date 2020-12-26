«قوم اطمن على فلوسك».. خبراء يختلفون حول فوائد ودائع المصريين في 2021

تباينت آراء الخبراء حول مصير ودائع المصريين في العام 2021، وذلك بعد أن اختلفوا حول قرار البنك المركزي فيما يتعلق بسعر الفائدة في الربع الأول من العام المقبل، فبينما يرى فريق أن «المركزي» سيقبل على خفض سعر الفائدة ما يؤدي إلى لجوء المصريين لاستثمار أموالهم في مشروعات وقطاعات أخرى غير الادخار في البنوك، يؤكد آخرون أن الظروف العالمية حاليًا قد تجبر «المركزي» على رفع سعر الفائدة في البنوك، للحد من التضخم وتمويل التزامات أخرى وخلق الطلب على الجنيه المصري للحفاظ على قيمته أمام الدولار.

توقعات برفع سعر الفائدة في الربع الأول من 2021

وتوقعت سلوى العنترى الخبيرة المصرفية، أن يقبل البنك المركزى على رفع سعر الفائدة خلال الربع الاول من العام 2021، خصوصًا أن العالم يعيش حاليا حالة «عدم اليقين» بسبب الموجة الثانية من فيروس كورنا، مشيرة الى أن هناك انخفاضًا في التجارة العالمية وأيضًا السياحة بقيمة 80%، إضافة إلى اتجاه الدول المنتجة للنفط إلى خفض الأسعار نتيجة عدم الإقبال وقلة الاستهلاك، وكل هذه المعطيات لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.

واشارت إلى أن «المركزي» قد يقبل على رفع سعر الفائدة نتيجة لعدة عوامل، منها الحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار، والتي من المتوقع أن تنخفض بسبب تراجع مصادر الدخل الأجنبي من مصادر عدة، منها السياحة والصادرات، إضافة إلى انخفاض أسعار البترول عالميًا.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة «اتش سي للأوراق المالية والاستثمار»، أن البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2021، وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة في بيان: «نعتقد أن التضخم لشهر ديسمبر يمكن أن يرتفع إلى 6.1% على أساس سنوي و 0.2% على أساس شهري تصحيحًا لزيادات الأسعار في نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضروات، لذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020. نعتقد أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من عام 2020 من 9.6٪ في الربع السابق قد انعكس إيجابياَ على الإنفاق الاستهلاكي مؤخرًا».

وكان البنك الاهلى وبنك مصر قد أعلنا في شهر مارس الماضي، طرح شهادات ادخارية مدتها عام واحد بعائد ثابت 15% يصرف شهرياً، وذلك فى إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشى فيروس كورونا، وتجاوزت حصيلة الاكتتاب نحو 383 مليار جنيه عند إيقاف التعامل بها يوم 22 سبتمبر، بحسب ما تم اعلانه من قبل مسؤولى البنك الاهلى وبنك مصر.

وفى وقت سابق، كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع الودائع غير الحكومية بالبنوك المحلية لتصل إلى مستوى 4.193 تريليون جنيه، بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقابل 4.146 تريليون جنيه فى سبتمبر السابق عليه، بقيمة زيادة بلغت 47.451 مليار جنيه.