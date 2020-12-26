تأييد سجن رئيس شركة مياه غازية بالدقهلية 23 سنة في قضايا شيكات

رفضت محكمة جنح مستأنف مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، الاستئناف المقدم من "م. أ."، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في مجال إنتاج المياه الغازية، في 4 قضايا إصداره شيكات بدون رصيد، لصالح إحدى الشركات، بإجمالي مبلغ 9 ملايين و600 ألف جنيه، نظراً لغياب المتهم، حيث قررت المحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأحكام الصادرة بالسجن لفترات تصل إلى 23 سنة.

ونظرت المحكمة اليوم السبت، القضية رقم 1952 لسنة 2020 والمقيدة برقم 4428 لسنة 2020، بإصداره شيك بدون رصيد، والصادر فيها الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات وكفالة 5000 جنيه، وكذلك القضية رقم 1953 لسنة 2019 والمقيدة برقم 1399 لسنة 2020 والصادر فيه الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات، والقضية رقم 774 لسنة 2020 والصادر فيه الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات ، وأخيراً القضية رقم 2712 لسنة 2020 والمقيدة برقم 4231 لسنة 2020، والصادر فيه الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات، بإجمالي أحكام تبلغ مدتها 12 سنة.

وارتفعت الأحكام الصادرة ضد المتهم إلى 23 سنة سجن، وذلك بعد أن أصدرت نفس المحكمة الأسبوع الماضي 4 أحكام في 4 شيكات مماثلة، قيمة كل شيك مبلغ 2.4 مليون جنيه، وذلك لعدم مثوله أمام المحكمة، وبلغت إجمالي الشيكات المستحقة مبلغ 9.5 مليون جنيه، وذلك لنظر الاستئناف في القضايا، إلا أن عدم حضور المتهم دفع المحكمة إلى رفض الاستئناف، وتأييد الأحكام الصادر من محكمة أول درجة.

ونظرت محكمة جنح مستأنف مركز المنصورة، السبت الماضي، 4 دعاوى شيكات بدون رصيد ضد المتهم، منها القضية رقم 8797 لسنة 2019 والمقيدة برقم 28306 لسنة 2020 بإصدار المتهم شيك بدون رصيد بمبلغ 2 مليون و400 ألف جنيه، وحصل الدائن على رفض من البنك علي الشيك، لعدم وجود رصيد، وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم 3 سنوات، وكفالة مبلغ 10 آلاف جنيه.

كما أيدت المحكمة الحكم الصادر في القضية رقم 8798 لسنة 2019 والمقيدة برقم 28305 لسنة 2020 والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة المياه الغازية بإصدار شيك بدون رصيد بمبلغ 2 مليون و400 ألف جنيه، وحصل الدائن على رفض من البنك علي الشيك، لعدم وجود رصيد، وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة مبلغ 10 آلاف جنيه.

ورفضت المحكمة الاستئناف في الحكم الصادر في القضية رقم 8799 لسنة 2019 والمقيدة برقم 28303 لسنة 2020 والصادر فيه الحكم ضد رئيس مجلس إدارة الشركة بالحبس 3 سنوات، وكفالة 10 آلاف جنيه، وكذلك رفض الاستئناف في القضية رقم 10109 لسنة 2019 والمقيدة برقم 28304 والصادر فيها الحكم بالسجن لمدة سنتين.

وبلغ إجمالي عدد الأحكام الصادرة بحق المتهم الأسبوع الماضي، في 4 قضايا شيكات بدون رصيد، إلى 11 سنة سجن، بالإضافة إلى 12 سنة سجن في 4 قضايا نظرتها المحكمة في جلستها اليوم السبت، ليرتفع إجمالي الأحكام الصادرة بحق المتهم في 8 قصايا شيكات بدون رصيد، إلى 23 سنة سجن.

يذكر أن المتهم كان يعتزم الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، وتقدم بأوراق ترشحه على إحدى القوائم، إلا أنه بعد اكتشاف إصداره شيكات بدون رصيد، رفضت القائمة ترشيحه واستبعدته من أسماء المرشحين، واختفى بعد ذلك.