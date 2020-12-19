تأييد حبس رئيس شركة مياه غازية 11 عاما لإصداره شيكات بدون رصيد

رفضت محكمة جنح مستأنف مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية اليوم، استئناف رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المصرية في مجال إنتاج المياه الغازية في مصر، في 4 قضايا تتعلق بإصداره شيكات بدون رصيد قيمة كل شيك مبلغ 2.4 مليون جنيه، وذلك لعدم مثوله أمام المحكمة، وبلغت إجمالي الشيكات المستحقة مبلغ 9.5 مليون جنيه.

وحددت المحكمة جلسة اليوم السبت لنظر الاستئناف في القضايا إلا أن عدم حضور المتهم شخصيا جعل المحكمة ترفض طلب الاستئناف، وتؤيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة والتي يصل إجمالي الأحكام الصادرة ضد المتهم بالحبس 11 عاما، والكفالة.

ونظرت محكمة جنح مستأنف مركز المنصورة، القضية رقم 8797 لسنة 2019 والمقيدة برقم 28306 لسنة 2020 بإصدار المتهم شيك بدون رصيد بمبلغ 2 مليون و 400 ألف جنيه، وحصل الدائن علي رفض من البنك علي الشيك، لعدم وجود رصيد، وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة مبلغ 10 آلاف جنيه.

كما أيدت المحكمة الحكم الصادر في القضية رقم 8798 لسنة 2019 والمقيدة برقم 28305 لسنة 2020 والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة المياه الغازية بإصدار شيك بدون رصيد بمبلغ 2 مليون و 400 ألف جنيه، وحصل الدائن علي رفض من البنك علي الشيك، لعدم وجود رصيد، وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة مبلغ 10 آلاف جنيه.

ورفضت المحكمة الاستئناف في الحكم الصادر في القضية رقم 8799 لسنة 2019 والمقيدة برقم 28303 لسنة 2020 والصادر فيه الحكم ضد رئيس مجلس إدارة الشركة بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه.

وكذلك رفض الاستئناف في القضية رقم 10109 لسنة 2019 والمقيدة برقم 28304 والصادر فيها الحكم بالسجن لمدة سنتين ضد رئيس شركة منتجة للمياه الغادية ليصل إجمالي عدد الأحكام في 4 قضايا بدون رصيد إلي 11 سنة حبس.

يذكر أن المتهم تقدم بأوراق ترشيحه علي إحدى قوائم مجلس النواب عام 2020 ، إلا أنه بعد اكتشاف إصداره شيكات بدون رصيد رفضت القائمة ترشيحه واستبعدته من الأسماء التي أعلنت عن رغبتها في ترشحهم عليها ولم يظهر اسمه بين المرشحين.