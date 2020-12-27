اليوم.. لجان «الأليكو» بالبنوك تجتمع لبحث أسعار الفائدة

تجتمع لجان الأليكو، بالبنوك المصرية اليوم لبحث الفائدة على الشهادات والودائع وذلك بعد أن اعلن البنك المركزى المصرى أمس الخميس عن قرار لجنة السياسة النقديـة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75% .

وبحسب بيان البنك المركزى: «ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام للشهر الثالث على التوالي في الحضر الى 5.7% في نوفمبر 2020 من 4.5% في أكتوبر 2020، ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في الأساس مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ سبتمبر 2020».

وقد عكس ارتفاع معدل التضخم العام في نوفمبر 2020 صدمة عرض مؤقتة في اسعار الطماطم. في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بدرجة طفيفة الى 4.0% في نوفمبر 2020 مقابل 3.9% في اكتوبر 2020، وهو ما يشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية.

وقررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك الاهلى ، تخفيض العائد السنوي على شهادتها البلاتينية «ثلاث سنوات» اعتبارا من الإصدارات التي تتم بعد نهاية عمل اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 لتصبح 11%؜ سنويا للشهادات التي تصرف عائدها شهريا بدلا من 12%؜ سنويا. فيما بنك مصر قرر خفض شهادة القمة ذات العائد الشهري، من 12 % إلى 11% وإلغاء الشهادة ذات العائد الربع سنوي، ويقدم بنك مصر شهادة القمة، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، وفئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ودورية صرف العائد شهري، وتمنح عائد ثابت يبلغ 11% شهرياً بعد قرار خفض الفائدة. كما قرر البنك إلغاء الشهادة الثلاثية، وتبلغ مدتها 3 سنوات، وتصدر بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم صرف العائد كل ثلاثة شهور.