إعلام القاهرة تنفي صرف 200 جنيه للطلاب بسبب الامتحانات

كشفت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، حقيقة دفع 200 جنيه لكل طالب بالكلية كمنحة لاترد، من أجل شحن باقة إنترنت للعمل على المنصة الإلكترونية خلال امتحانات الترم الأول، موضحة أن ماتم نشره غير حقيقي، وأنه سيتم تقديم دعم نقدي للطلاب الغير قادرين والمتعثرين الموجودة قوائمهم بالكلية، مؤكدة أن الكلية تسخر كافة إمكانياتها لخدمة الطلاب بمختلف الفرق الدراسية.

وقالت «مصطفى» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس الكلية قرر تحويل الامتحانات إلى إلكترونية بنظام الـ«بابل شيت»، وإجراء الاختبارت بنظام «أون لاين»، موضحة أن الامتحان سيكون إلكترونيًا من خلال منصة البلاك بورد، حيث لاتوجد أوراق.

عميد إعلام القاهرة: نستعد لتطبيق الامتحانات إلكترونيا بنظام «البابل شيت»

وتابعت عميد الكلية، أنه جار العمل على تنفيذ عدد من الورش والتدريبات لأعضاء هيئة التدريس، للتدريب على الامتحانات الإلكترونية، فضلا عن تجهيز فريق للدعم الفني لمساعدة أعضاء هيئة التدريس لتقليل المخاطر.

ونفت قرار الكلية من خلال صندوق التكافل الاجتماعي بتقديم منحة مالية للطلاب الغير قادرين، من أجل القدرة على شراء باقات إنترنت للتعمل بسرعة واحترافية من خلال الانترنت، مناشدة جميع المواقع الإخبارية تحري الدقة والالتزام بالمعايير المهنية حول ما ينشر أو يكتب من معلومات تؤثر سلبًا على العملية التعليمية.

وأكدت عميد إعلام القاهرة، أن الكلية ملتزمة بجميع الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لحماية جميع منتسبي الكلية من أي خطر يتعلق بالفيروس، موضحة أنه يتم الاستعداد للامتحانات على أكمل وجه، بما يتناسب مع رؤية جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة.