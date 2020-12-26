الخشت: جامعة القاهرة صاحبة أول خطة استباقية شاملة لمواجهة كورونا

نجحت جامعة القاهرة في ديسمبر الماضي بتوجيه مبكر من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في وضع خطة استباقية شاملة مكنتها من إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا بدرجة رفيعة من الكفاءة ومراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على جميع المستويات، وشملت العملية التعليمية، والمستشفيات الجامعية، وقطاع المدن الجامعية واستقبال المصريين العائدين من الخارج، بالإضافة إلى المشروعات البحثية المتنوعة المرتبطة بفيروس كورونا، وذلك في إطار تعاونها مع جميع مؤسسات الدولة لمواجهة «كوفيد 19».

ووجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من بينها استخدام الكواشف الطبية على بوابات الحرم الجامعي للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا، ووضع بوابات التعقيم الذاتي على جميع منافذ الجامعة.

وأكد ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي، وإجراء عمليات التعقيم والتطهير والتهوية بشكل دوري لجميع منشآت الجامعة ومرافقها، بالإضافة إلى توفير لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه.

رئيس جامعة القاهرة: أطلقنا أكبر منصة تعليمية على مستوى العالم

وتابع أنه تم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالتقدم للتربية العسكرية، لإتاحة التسجيل الإلكتروني للطلاب في الدورات المتاحة في التربية العسكرية، ومعرفة المعلومات والإرشادات الخاصة بالأبحاث المطلوبة وكيفية كتابتها وآليه تسليمها.

وأشار إلى أن الجامعة نجحت في تنفيذ أكبر خطة للأنشطة الطلابية On line، من خلال إطلاق المسابقات الثقافية والفنية والعلمية، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية، وذلك في إطار اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

ووضع الخشت، خطة شاملة لإدارة العملية التعليمية منذ بداية أزمة فيروس كورونا ولأي سيناريو محتمل، بتحديد طرق وآليات تضمن سلامة وصحة منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، من خلال استكمال الدراسة عن بعد باستخدام النظم الالكترونية، ضمن خطة الجامعة للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث وتقديم خدماتها التعليمية إلكترونيا باستخدام التطبيقات المختلفة للتعليم عن بُعد، وتم اتباع العديد من الإجراءات منذ بداية الأزمة وحتى الآن.