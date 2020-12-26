تعطل المرور لساعة بـ«زراعي القليوبية» إثر انقلاب سيارتي نقل

أصيب سائقان، اليوم السبت، في تصادم سيارتين «نقل ثلاجة» على الطريق الزراعي «القاهرة- الإسكندرية» أمام قرية قلما بمركز قليوب، مما تسبب في تعطل حركة المرور بالطريق لمدة ساعة، حتى تم نقل المصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المهندس الفني لفحص الحادث، حيث تبين أن السبب هو السرعة الجنونية لقائدي السيارتين.

انقلاب سيارتين بالطريق الزراعي

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى بلاغا من مجدي نجاح، رئيس مدينة قليوب، بوجود حادث تصادم على الطريق الزراعي، أمام قرية قلما بدائرة المركز، ووجود مصابين بالحادث.

وعلى الفور، انتقل العميد هشام دياب، وكيل مرور القليوبية، وتبين أن الحادث بين سيارتين «نقل ثلاجة» وأن أحد السائقين حاول تجاوز الآخر بسرعة، مما تسبب في تصادمهما، باتجاة «القاهرة- بنها» وأسفر الحادث عن إصابة السائقين ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

فيما دفع مجلس مدينة ومركز قليوب بمعداته لرفع السيارتين وآثار الحادث من الطريق، لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية، حيث جرى تسيير حركة المرور بالمنطقة وإزاحة السيارتين من نهر الطريق.

في وقت سابق أصيبت فتاتين صدمتهما سيارة مسرعة أثناء عبورهما الطريق، عند مدخل مدينة طوخ على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

كان اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي وانتقل المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث طوخ، وتبين إصابة فتاتين صدمتهما سيارة مسرعة أثناء عبورهما الطريق الزراعي بمدخل مدينة طوخ.في وقت سابق لقى عامل مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

جري نقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق