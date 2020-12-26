افتتاح أول محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي في شرم الشيخ

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أول محطة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز يفي محافظة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يوليو الماضي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والإسراع في إجراءات وخطط إقامة محطات جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي من تقليل استهلاك الوقود السائل والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وعقب الافتتاح، أكد الملا أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود، في ظل المبادرة الرئاسية التي أعطت زخما كبيرا للنشاط وجعلت منه مشروعا قوميا، ومن المستهدف خلال السنوات الثلاث القادمة إحلال وتحويل نحو 400 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز كوقود، منها 250 ألف سيارة في مبادرة إحلال السيارات القديمة 150 ألف من خلال مشروع التحويل.

وأوضح «الملا» أنه جاري العمل على زيادة وانتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية من خلال خطة تستهدف إضافة 325 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي كوقود بنهاية ديسمبر 2021، لمواكبة خطط التوسع والزيادة المستهدفة في أعداد السيارات المحولة، وتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم.

وأشار الوزير إلى أنه بافتتاح محطة شرم الشيخ يصل إجمالي عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي الحالية ضمن منظومة توفير وتداول الوقود إلى أكثر من 200 محطة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 86 مركزا لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي و12 مركزا لاختبار الإسطوانات، وبلغ عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط وحتى الآن نحو 6.335 ألف سيارة.

ومن جانبه، أشاد محافظ جنوب سيناء بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية سواء في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمدن المحافظة أو بتوفير احتياجات المحافظة من الوقود، مشيراً إلى أن افتتاح المحطة الجديدة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كأول محطة في هذا النشاط الحيوي بمدينة شرم الشيخ سيكون لها دور إيجابي فى تشجيع وإقبال أصحاب المركبات على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي مما سيكون له مردود اقتصادي عليهم، فضلاً عن دعم جهود الحفاظ على البيئة.

وأوضح المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة «غازتك» أن المحطة سيتم من خلالها تغذية عدة مدن ومواقع أخرى بالمحافظة بالغاز الطبيعي مثل مدينة الطور بواسطة محطات متنقلة للتموين بالغاز الطبيعي المضغوط بنظام نقل الغاز الطبيعي، وهو ما سيوفر البنية الأساسية اللازمة لتشغيل مختلف أنواع المركبات العاملة بالغاز الطبيعي في جنوب سيناء، مشيرا إلى أن طاقة تشغيل المحطة تبلغ 1500 متر مكعب في الساعة لتموين 1500 سيارة يوميا، وأنها تتميز باستخدام النموذج المتطور لموزعات الغاز المعلقة في محطات الشحن بهدف توفير مساحات إضافية في منطقة التموين، فضلاً عن زيادة معدلات الأمان وتطور أطقم تحويل السيارات المناسبة لمختلف أنواع السيارات الحديثة.

ويأتي تنفيذ المحطة الجديدة في إطار تنفيذ شركة غازتك لخطة التوسع في إنشاء المحطات في المحافظات التي لم يتم تزويدها بمحطات غاز طبيعي من قبل، والتي تستهدف إنشاء المزيد من محطات تموين الغاز الطبيعي بمحافظة جنوب سيناء وخاصة في مدن شرم الشيخ والطور ورأس سدر.

رافق الوزير خلال الزيارة المهندس مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والمهندس محمود ناجي معاون وزير البترول للنقل والتوزيع.