«سوق المتعة الحرام».. حكاية 5 قاصرات وقعن ضحايا لـ«الست فاطمة»

كانت لها قدرة فائقة على الإيقاع بالفتيات الصغيرات «أقل من 18 سنة»، وخلال مدة قصيرة نجحت بالتعاون مع 4 من أصدقائها الشباب في تكوين شبكة تضم 5 فتيات من محافظات مختلفة كن بمثابة سلعة لتجارة الجنس، خاصة وأنهن صغيرات وعليهن طلب شديد من راغبي المتعة الحرام، خاصة الأثرياء العرب الذين يدفعون في تلك الفتيات مبالغ كبيرة لزواج المتعة لمدة شهر.

«مهر» الفتيات سيارة و2000 جنيه في الليلة

مهر الفتاة في مدة إقامتها مع الأثرياء كانت سيارة و2000 جنيه في الليلة، تلك الغنائم التي تحصل عليها كل فتاة كانت بمثابة حق لجميع أعضاء الشبكة سواء السيارات أو الأموال، وكان وكر الدعارة في القاهرة الجديدة والعجوزة، واستمر أعضاء الشبكة في استقطاب راغبي المتعة الحرام ونظير مبالغ مالية كبيرة وكانت مهمة الشباب الأربعة معاوني الست فاطمة زعيمة العصابة، حماية الفتيات من الإيذاء أو الابتزاز على يد الزبائن.

«حلا وهند وهدير وعلا وغادة» كن بمثابة المجني عليهن بحسب تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة التي أثبتت أنهن قاصرات أعمارهن تتراوح ما بين الـ 15 حتى الـ 17 سنة، وأن زعيمة الشبكة استغلت احتياجهن للمال وغازلتهن بالثراء السريع، ما دفع تلك الفتيات للسقوط في براثن تلك العصابة الشيطانية التي تاجرت بأجسادهن حتى كشفت أجهزة الأمن تفاصيل الجريمة النكراء.

النيابة نسبت للمتهمين تهمة الإتجار بالبشر

وألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب القبض على جميع المتهمين وهم «محسن ج»، و«ماجد ص»، و«مسعد ح»، و«محمد .ج»، و«فاطمة ع»، ونسبت إليهم النيابة تهم الإتجار بالبشر، بأن استغلوا حالة الضعف وحاجة المجني عليهن بقصد استغلالهن جنسياً، حال كون المجني عليهن أطفالا لم يتجاوزن الثامنة عشر سنة، وبينت التحقيقات أن الجريمة ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة تضم المتهمين، الذين استغلوا هؤلاء الأطفال في الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية كبيرة.

وأفادت التحقيقات بأن أعضاء الشبكة كانوا يعتدون جنسيًا على الفتيات وتمكنوا من تصوير فيديوهات إباحية وصور عارية، بعرض صور الفتاة على الأثرياء العرب، الذين يترددون على منطقة المهندسين والدقى، والقاهرة الجديدة ويتفقون معهم على الزواج من الفتيات بعقود زواج عرفية «زواج متعة» لمدة أيام أو شهر، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

أحالت النيابة الفتيات إلى محكمة جنح الطفل بينما أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة التى قررت اليوم بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.