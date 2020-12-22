إحباط زواج 3 قاصرات ومنع 4 حالات ختان إناث في قنا

كشف تقرير صادر عن الأجهزة التنفيذية في محافظة قنا، أن وحدات حماية الطفل أحبطت زواج ثلاثة أطفال في مركز فرشوط شمال المحافظة، و4 حالات ختان إناث عن طريق التدخل السريع من أسرهم وتعريفهم بالعواقب القانونية لما هم مقدمون عليه.

وبحسب التقرير، الذي صد اليوم، تلقت وحدة حماية الطفل في فرشوط بلاغًا من مُعلمة تفيد بشرع أسرة في زواج طالبة 15 عاماً، وعلى الفور تدخل رجال الوحدة وجلبوها من "الكوافير" وتم الجلوس مع عائلة الطفلة وعائلة العريس، وتعريفهم بعواقب هذا الزواج وأن قانون الطفل يجرم ما هم مقدمون عليه، ويعرضهم للتحقيق والمحاسبة في النيابة العامة والمحاكم، وبعد مجادلات وشد وجذب من أهل الشاب اقتنعا بذلك وتم إلغاء العرس، على أن يتم عندما تبلغ السن القانونية 18 عامًا.

فيما تقدمت طفلتين ببلاغين للوحدة وأكدتا أنهما لم تبلغا السن القانونية وأرتيهما تجبرهما على الزواج دون إرادتهما، وتم التعامل أسرتيهما، وبعد جلسات طويلة استمرت على مدار أيام تم إقناع أهل العريسين بأنه في حالة الزوج سيتعرضون للمساءلة القانونية.

وأفاد التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن تلك الحالات ضمن 57 حالة تدخلت فيها وحدة الطفل في فرشوط على مدار أشهر طويلة، تعامل خلالها المعنيين بكل جدية في تطبيق القانون، من بينها 4 حالات ختان إناث تم اللحاق بها في العيادات قبل إجراء العملية لهن، كما تم التدخل في حالتي تعذيب طفلين من قبل أسرتيهما وتم تأهيلهما من اللأضرار النفسية، وحل مشكلة 30 أسرة حصلوا على تكافل وكرامة.

إضافة إلى ما سبق أيضا، تمكنت الوحدة منمساعدة 25 طالب بدفع مصروفاتهم المدرسية، وتابع التقرير، إن وحدة فرشوط تدخلت في جريمة قتل وقعت بحق معلمة العام الماضي أمام التلاميذ وكانت النيابة العامة استدعت الأطفال كشهود عيان، وهو ما يرفضه قانون الطفل، وبالفعل ألغي الاستدعاء، وتم إخضاع الأطفال لتأهيل نفسي.