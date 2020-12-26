المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 16.5 مليار جنيه غدا

تعتزم وزارة المالية اقتراض نحو 16.5 مليار جنيه، غدا الأحد، عبر البنك المركزي المصري حيث يطرح نيابة عن الوزارة طرحين من اذون الخزانة.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، يطرح صباح غد نحو 6.5 مليار جنيه أذون خزانة آجل 91 يومًا، بينما الطرح الثاني بقيمة 10 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة آجل 266 يوما بقيمة إجمالية 16.5 مليار جنيه.

وتنيب وزارة المالية البنك المركزي المصري في طرح أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية لتمويل عجز الموازنة، وتغطية النفقات اليومية للحكومة بشكل أسبوعي وتستهدف وزارة المالية خلال موازنة العام الحالي 2020/2021 إصدار أذون خزانة بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

كما تستهدف وزارة المالية من خلال موازنة العام المالي الحالي 2020/2021 خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلي، لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوي معيشتهم.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب.

وقررت كذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة على الجنيه المصري تتوسع وزارة المالية في طرح أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية.

وتتبع وزارة المالية إستراتيجية جديدة لإدارة الدين العام عبر تنويع مصادر الاقتراض ما بين اقتراض خارجي من خلال المنح والقرو1 والتسهيلات الائتمانية أو الاقتراض محليا من خلال طرح أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية.

وتعد البنوك المحلية وعلى رأسها البنوك الوطنية أبرز المشترين لأذون وسندات الخزانة العامة على غرار بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة علاوة على البنوك المحلية الأخرى.