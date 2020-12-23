«المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه غدا لسد عجز الموازنة

يطرح البنك المركزي المصري، صباح غد الخميس، طرحين من أذون الخزانة أجل 182 و357 يوما، بقيمة إجمالية تصل إلى 19 مليار جنيه، لصالح وزارة المالية، لسد عجز الموازنة، وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، يطرح غدا، أذون خزانة أجل 182 يوما، بقيمة 7.5 مليار جنيه، بينما يطرح سندات خزانة أجل 357 يوما، بقيمة 11.5 مليار جنيه.

تنويع مصادر الدين

وتنفذ وزارة المالية، خطة تنويع مصادر الدين، بحيث تمزج بين الاقتراض المحلي عبر سندات أو أذون الخزانة، والاقتراض الخارجي من خلال المنح والقروض الخارجية، بحسب متوسط أسعار الفائدة.

8 جلسات لبحث أسعار الفائدة في 2021

ويبحث البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في آخر جلسات لجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي 2020، بعد أن عقد على مدار هذا العام نحو 9 جلسات، حيث تعقد اللجنة جلساتها في مساء الخميس كل ستة أسابيع، بينما أعلن البنك المركزي، عقد نحو 8 جلسات لبحث أسعار الفائدة خلال العام الجديد 2021.

وفي نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75%، على الترتيب.

وكان البنك المركزي المصري، قد أصدر نهاية نوفمبر الماضي، حزمة من القرارات، ضمن مبادرة السداد الإلكتروني، حيث تضمنت القرارات الجديدة اعتماد تحمل البنك المركزي لقيمة كافة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية، التي نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتى نهاية نوفمبر 2020، بالإضافة إلى نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة في المحافظات التي لا يتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكتروني، بدءا من شهر ديسمبر الجاري، ليصل إجمالي أعداد نقاط البيع الإلكترونية المستهدف نشرها من خلال المبادرة إلى حوالي 300 ألف نقطة، بتكلفة تزيد عن مليار جنيه يتحملها البنك المركزي.