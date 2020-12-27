رئيس «كفر الشيخ الأزهرية» يبحث استعدادات امتحانات «التيرم الأول»

عقد الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ اجتماعاً بمديري المراحل التعليمية للوقوف على آخر الاستعدادات قبل انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام 2020-2021م، وذلك أمس السبت، بمقر مكتبه.

وأشار رئيس المنطقة خلال الاجتماع إلى أهمية إعداد وتجهيز حجرة للعزل الصحي بداخل كل معهد تعقد به لجنة امتحان، مشدداً على ضرورة الالتزام بالعدد الطلابي المحدد والمتفق عليه بداخل كل لجنة.

كما نوه رئيس المنطقة بأهمية التواصل مع الإدارات الصحية لتوفير زائرة صحية يومياً بكل معهد خلال فترة الامتحانات، لافتاً إلى ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المُتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبنهاية الاجتماع حث رئيس المنطقة الحضور على أهمية تفعيل المتابعات والجولات الميدانية خلال فترة امتحانات النقل ومنذ بدايتها، لكونها لا تقل أهمية عن امتحانات الشهادات الأزهرية.

أكد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، على ضرورة تطهير وتعقيم اللجان الامتحانية، وضرورة التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامات، وتوزيعها على من لم يرتديها، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب.

وفي وقت سابق، عممت المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، منشوراً على مديري الإدارات التعلمية وشيوخ معاهد المرحلة الابتدائية؛ تنفيذا للمنشور الوارد إليها برفع منهج شهر يناير من جميع سنوات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية ضرورة الانتهاء من المنهج حتى نهاية شهر ديسمبر لكل الصفوف بما فيهم الصف الأول والثاني والثالث.

وذكر بيان صادر عن التعليم الابتدائي بالمنطقة الأزهرية بالمحافظة، برئاسة الدكتور ياسر العشماوي، مدير التعليم الابتدائي، أنه عليه يمكن ندب معلمي الصف الأول والثاني والثالث لمعاهد أخرى وتطبق عليهم كافة التعليمات الخاصة بالامتحانات من المشاركة في أعمال الكنترول والتصحيح وندبهم إلى معاهد أخرى بسبب القرابة.