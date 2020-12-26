انقضاء الدعوى في اتهام إبراهيم نافع بالتهرب الضريبي لوفاته

قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد الكاتب الصحفي الراحل ابراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، لاتهامه بالتهرب الضريبي، لوفاته، وذلك في القضية التي كان يحاكم فيها بعد وفاته، نظرا لعدم تقديم ما يفيد الوفاة.

وكانت المحكمة قررت، مطلع الشهر الجاري، التأجيل لجلسة اليوم، لتقديم شهادة من الأحوال المدنية، تفيد عما إذا كان توفى من عدمه، وتسلمت المحكمة اليوم إفادة من الأحوال المدنية بوفاته وشهادة بقيده في سجل الوفيات، وأصدرت الحكم المتقدم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مينا عبد الملاك وأحمد اللواج وأمير الوكيل، وسكرتارية محمد صبحي.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أنه خلال الفترة من 1 يناير 2000، حتى 30 ديسمبر 2002 بدائرة بولاق أبو العلا محافظة القاهرة، وبصفته المسؤول عن إحدى الجهات الملزمة بأحكام الخصم تحت حسب الضريبة «مؤسسة الأهرام الصحفية»، لم يُوَرد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لأشخاص القطاع الخاص، والخاضعين لأحكام الضريبة على الدخل، والتي تزيد عن عشرة جنيهات، والموضحة قدرا بالأوراق بما يساوي مبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف وستمائة وتسعة وثلاثين جنيه مصري.