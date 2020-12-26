إجراء جراحة بمظلة التأمين الصحي الشامل بـ300 جنيه: تكلفتها 100 ألف

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء أول جراحة لاستئصال ورم متقدم بالبنكرياس والإثنا عشر، لمريضة تبلغ من العمر 75 عاما بمستشفى السلام التابع للهيئة ببورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور أحمد حجاج، مدير عام السلام ببورسعيد، إنه بمناظرة حالة المريضة فور دخولها المستشفى، تبين أنها تعاني من هبوط حاد في مستوى السكر في الدم، وعليه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتبين وجود ورم وظيفي نادر برأس البنكرياس، الذي أدى بدوره إلى إفراز هرمون الأنسولين بمئات أضعاف المعدلات الطبيعية، مما أدى إلى انخفاض مستوى السكر في الدم وغيبوبة متكررة وفقدان للذاكرة بشكل متقطع.

ولفت حجاج، إلى تمكن الفريق الطبي بالمستشفى، المكون من الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الحليم، استشاري جراحة الأورام والمناظير وجراحات الكبد والجهاز الهضمي، والأطباء أحمد سامي ومحمد طلعت، أخصائيي الجراحة العامة، وحاتم الظواهري، أخصائي التخدير، من إجراء عملية استئصال جزء من المعدة والإثنا عشر والأمعاء ورأس البنكرياس للمريضة، ثم إعادة التوصيل مرة أخرى، واستغرق ذلك 7 ساعات كاملة، مشيرا إلى نجاح العملية واستقرار الحالة الصحية للمريضة والاطمئنان على ضبط معدل السكر في الدم.

وتابع الدكتور محمد فهيم موسى، مستشار الهيئة لشؤون الرعاية الصحية والعلاجية، أن جراحة ويبل (Whipple Operation) التي تعرف أيضًا باسم استئصال أورام البنكرياس والإثنا عشر، جراحة صعبة ومعقدة، وتستخدم لعلاج الأورام واضطرابات أخرى في البنكرياس والقناة الصفراوية والأمعاء، وغالبًا ما تستخدم الجراحة لعلاج سرطان البنكرياس، الذي ينحصر في رأس البنكرياس، وبعد إجراء جراحة «ويبل» يعيد الجراح توصيل الأعضاء المتبقية حتى تتمكن من هضم الطعام بصورة طبيعية بعد الجراحة.

وأشار موسى، إلى أن هذا النوع المتقدم من الجراحات يحتاج إلى فريق طبي من ذوي الخبرة والمهارة والكفاءة العالية لمساعدة الكثيرين من المرضى وإنقاذ حياتهم بأمان، مؤكدا أن مستشفى السلام إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد يوفر هذه الخدمة الطبية المتقدمة على يد أمهر الأطباء داخل المستشفى، كما يوفر العديد من التخصصات الطبية الأخرى في مجال جراحات الأورام والمخ والأعصاب والوجه والفكين والتجميل على مستوى عالٍ ومتميز ووفقا لأحدث المعايير العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، إلى حرص مستشفيات هيئة الرعاية الصحية على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية المميزة وإجراء العمليات الجراحية بمختلف تخصصاتها الطبية، خاصة النادرة منها والمتقدمة، للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة داخل نطاق المحافظة، مما يوفر عناء ومشقة السفر عليهم وذويهم ودون تحملهم لمزيد من الأعباء المادية والشاقة.

ولفت إلى أن تكلفة جراحة ويبل (Whipple Operation) في القطاع الخاص تبلغ 100 ألف جنيه، وتم إجراؤها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بتكلفة لا تتعدَ 300 جنيه، لافتا إلى استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي ترتكز على توفير كل الحزم الطبية والعلاجية لكافة منتفعي المنظومة، ويأتي ذلك في ضوء تحقيق أهداف رؤية مصر2030، التي تشمل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، ووفقا لأحدث المعايير العالمية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، الذي يعتبر مستقبل صحة مصر.