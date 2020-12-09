الرعاية الصحية: 1506 إصابة بكورونا تلقت العلاج بمستشفيات الهيئة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن تلقى خط الاستشارات الطبية المجانية لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، 4445 مكالمة تليفونية واستفسار من خلال تطبيق "واتس آب"، وذلك خلال 5 أشهر منذ بدء تفعيل الخط منذ يوليو الماضي وحتى الآن، وذلك لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن عدد المكالمات والاستفسارات التليفونية التي استقبلها الخط منذ بداية تفعيله في يوليو الماضي وحتى الآن بلغت 1840 مكالمة واستشارة طبية، حيث بلغت عدد المكالمات في شهر يوليو287، وشهر أغسطس 193، وشهر سبتمبر 344، وأكتوبر 605، نوفمبر405، وكانت الاستشارات بشأن الاشتباه بالإصابة بكورونا ومتابعة العزل المنزلي واستشارات ما بعد التعافي، وذلك على الرقمين المجانيين 0663257999 و 0663257444، واللذين قامت الهيئة بتخصيصهم لتلقي المكالمات والاستفسارات الطبية لمنتفعي المنظومة ببورسعيد منذ يوليو الماضي.

وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم متابعة 2605 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالات عزل منزلي عبر "الواتس آب" المخصص للاستشارات الطبية بالمجان على الرقم 01552139299، وذلك تحسبًا لظهور أي أعراض جديدة أو زيادة في الأعراض لحالات العزل المنزلي أو الاشتباه في الإصابة بكوفيد 19.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، إن الهيئة تسير وفق توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بتيسير حصول المنتفعين على خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل مشيرا إلى أنه تم تفعيل خط الإستشارات الطبية منذ يوليو الماضي كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة لمنع انتشار كورونا بين مواطني بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع انه تم التنسيق مع أطباء متطوعين لاستقبال المكالمات التليفونية في تخصصات "الباطنة، الجراحة، المسالك البوليه، الصدر، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، طب الأسرة"، إلى جانب التنسيق مع اخصائيين و استشاريين "باطنة، صدر،طب اسرة ،انف واذن، عناية" لاستقبال مكالمات العزل المنزلي والتواصل مع المرضى للمتابعة حتى تمام الشفاء.

وأوضح السبكي أن الهيئة قامت بتخصيص 84 سرير داخلي، 39 سرير عناية مركزة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بداية أزمة كورونا موزعين على 3 مستشفيات تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وكشف السبكي عدد الحالات التي تم استقبالها بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، منذ بداية أزمة كورونا والتي بلغت 1506حالة منهم 374 حالة تلقوا بروتوكول علاج كوفيد 19 بمستشفى الزهور، 770 حالة بمستشفى المبرة، 362 حالة بمستشفى الحياة بورفؤاد.

وأكمل أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تجعل نصب أعينها تيسير حصول المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل في بورسعيد على الخدمة الطبية اللازمة، بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المبتكرة، والتي من شأنها تقليل فرص تعرض أي مريض للعدوى بقدر الإمكان، وهو ما تم بالفعل من خلال إنشاء غرفة الفرز الإلكتروني لتقييم الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد من داخل منزلها واتخاذ اللازم نحوها، وخدمات التشخيص والعلاج عن بُعد لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل مجانًا من خلال خط الاستشارات الطبية.