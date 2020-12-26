الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الأراضي المحتلة

واصل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، انتهاكاتهم واعتداءاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأسفرت السياسات التي تنتجها قوات الاحتلال عن سقوط شهداء ومصابين بين الفلسطينيين.

من جانبه، ذكر «المركز الفلسطيني للأعلام»، أنه خلال الأسبوع الماضي، اندلعت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في 74 نقطة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة والقدس.

وأشار «المركز الفلسطيني»، إلى استشهاد شاب فلسطيني، كما قتلت مستوطنة إسرائيلية، وأصيب جنديان إسرائيليان و6 مستوطنين، في عملية خطف وقتل، فيما شهد الأسبوع الماضي، 5 عمليات لإطلاق نار.

واليوم، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

من جانبه قال رازي غنام أمين سر حركة «فتح» في منطقة «الشهيد عبدالله علاونة»، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا»، إن المواجهات اندلعت بعد أن نصب قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل البلدة.

وأشار «غنام»، إلى أن جنود الاحتلال الإسرائيلي اطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه الفلسطينيين، ما أسفر إلى إصابات عدد من الفلسطينيين بالاختناق.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، قرب بؤرة استيطانية مقامة على أراضي قرية «دير جرير» شرق «رام الله» وسط الضفة المحتلة.

بدورها، أشارت مصادر إسرائيلية، اليوم، إلى تأهب من جانب جيش الاحتلال، لإمكانية حدوث تدهور أمني كبير في الضفة المحتلة على عدة أصعدة، وفقًا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

سياسيًا، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن الهجمة الاستيطانية الهادفة لتهويد القدسة، شهدت تصاعدًا كبيرًا في السنوات الـ4 الأخيرة في ظل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب والتي تنحاز لإسرائيل.

وأشارت الوزارة الفلسطينية، إلى أن التصعيد الاستيطاني ضد القدس تضاعف بصورة خطيرة خلال العام الجاري، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، من 2020 والتي شهدت سباقا استيطانيا، منذ إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة.