وزير التعليم العالي يوجه باستعداد المستشفيات الجامعية لكل السيناريوهات

كشف الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عن أنّ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اتخذ عدة قرارات خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، في المركز الإقليمي لجامعة الفيوم، اليوم السبت، أهمها انتظام الدراسة والاستعادادت لامتحانات التيرم الأول، وفقًا لنظام التعليم الهجين،التي أقرها المجلس.

ولفت رئيس جامعة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أنّ وزير التعليم العالي شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية بكافة الجامعات وفقاً لتعليمات المجلس.

وأكد رئيس الجامعة أنّ كافة رؤساء الجامعات تلقوا توجيهات من وزير التعليم العالي بضرورة التأكد من استعدادات مستشفيات العزل الجامعي، وتوفير أماكن فيها لعزل الأطفال، بالإضافة إلى توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية.

وبينّ أنّ الوزير شدد على ضرورة استعدادات المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا.

وقرر المجلس تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى اعتماد الجامعات الأجنبية المتميزة في تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة والدراسات التقنية ونظم وتكنولوجيات المعلومات والآداب التي سيتم النظر في معادلة الشهادات التي تمنحها تلك الجامعات بنظيرتها التي تمنحها الجامعة المصرية، ويتم تطبيق القرار على الطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج اعتباراً من العام الجامعي القادم 2021 -2022.

وأشار رئيس جامعة الفيوم إلى أنّه تمت أيضاً الموافقة على استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة، لتصبح جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلانها جامعة مستقلة رسمياً.

يذكر أنّ وزير التعليم العالي قد افتتح عدة منشآت بجامعة الفيوم، أبرزها مبنى معهد حوض النيل، ومركز الأوبئة، ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات، ومقر الجامعة المصرية الإلكترونية، ومبنى المدرجات المركزية، ومبنى مركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، وملاعب الجامعة الجديدة.