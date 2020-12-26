وزير التعليم العالي: استكمال الامتحانات مع منح حق الاعتذار لأي طالب

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات اجتمع اليوم، لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك في جامعة الفيوم، كما أنه تم الاطلاع على كافة الإجراءات التي تتخذها جامعة الفيوم لانتظام العملية التعليمية والامتحانات واستكمال العام الدراسي بأمان.

وزير التعليم العالي: 25 مستشفى جامعياً جاهزاً ومستعداً لموجة كورونا الثانية

وأضاف عبدالغفار، خلال مؤتمر عرضت شاشة Extra news جزءاً منه، أن هناك 25 مستشفى جامعياً جاهزاً ومستعداً تمامًا للموجة الثانية من الفيروس، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبين وزارة الصحة والسكان، مشددًا في الوقت ذاته على توافر كافة الأدوية والمعقمات وأدوات الوقاية الاحترازية من وباء كورونا داخل المستشفيات.

وزير التعليم العالي: سنستكمل العام الدراسي مع حق أي طالب في تأجيل الامتحانات

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه سيتم الانتهاء الفترة المقبلة من امتحانات الترم الأول وبداية إجازة منتصف العام نهاية يناير المقبل، كما أن العام الدراسى سيتم استكماله، مع حق أى طالب تأجيل الامتحان سواء مصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أم لا.

وزير التعليم العالي المجلس وافق على إنشاء جامعة حكومية في مدينة الغردقة

وأكد عبدالغفار أن المجلس الأعلى للجامعات اجتمع اليوم ووافق على إنشاء جامعة في مدينة الغردقة، حتى تكون ممثلة لمحافظة البحر الأحمر، وبهذا يكون الـ27 محافظة بها 27 جامعة حكومية، كما أن المجلس الأعلى للجامعات استضاف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاتفاق على نظام نموذج منصة التعلم التي سيتم تطبيقها بداية من العام على كافة الجامعات، إضافة إلى ميكنة الامتحانات الجامعية.