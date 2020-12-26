وزير التعليم العالي: أستاذ جامعة القاهرة رفض دخول مستشفى عزل.. واتصلت به للاطمئنان عليه

رد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على واقعة رفض مستشفى قصر العيني الفرنساوي، استقبال الدكتور فؤاد فرج، أستاذ التشريح والأجنة بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، بعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد، قائلا إن الوزارة تهتم بكل إنسان في هذا الأمر، وأشار إلى أن المستشفى لم يتحول بالكامل إلى مستشفى عزل، وأنه يجرى نقل الناس من هناك لتحويله إلى العزل خلال 48 ساعة.

زوجة الأستاذ الجامعي تتلقى العلاج في مستشفى العبور

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «نقدر ما حدث لدكتور فؤاد، فقد أصيب هو وأسرته بفيروس كورونا لكن حالته الصحية أفضل، أما زوجته فهي موجودة في مستشفى العبور».

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي: «اتصلت به بنفسي، وقلت له إن الوزارة ستخصص له مكانا بمستشفى عزل، لكنه رفض وطلب أن يبقى مع أبنائه في المنزل بعدما دخلت زوجته المستشفى، كما أن حالة زوجته تتحسن بشكل كبير جدًا، وأقول إن كل إنسان يعمل في الجامعات وغيرها سنعمل على توفير الرعاية الممكنة له».

على جانب آخر، قامت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتفقد مستشفى بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، مع الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة، من أجل متابعة سير العمل وإتاحة كل الخدمات الطبية للمرضي بالمنشآت الطبية بالمحافظة والتأكد من تنفيذ كل الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الوزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أصدرت تعليماتها بسرعة البدء في رفع كفاءة مستشفى بئر العبد المركزي، وإتاحة 5 ماكينات غسيل كلوي للمستشفى لاستيعاب المرضى، وجهاز قسطرة قلبية، ورنين مغناطيسي، وشددت على توفير سيارات متنقلة لمتابعة مرضى الربو والجهاز التتفسي تشتمل على 5 أجهزة مكثفات أكسجين، وبها طاقم طبي لدعم المرضى إكلينيكيًا بالمنازل لتوفير عليهم مشقة التنقل للمستشفى، نظرًا للظروف الجغرافية للمحافظة.