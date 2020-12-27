«سي إن إن»: ترامب أول رئيس يعفو عن قتلة مُدانين

قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية في تقرير لها، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أول رئيس أمريكي يعفو عن قتلة مُدانين بقتل أبرياء، وذلك في إشارة إلى العفو الذي أصدره عن 4 عناصر من شركة «بلاك ووتر» سبق وأدينوا بارتكاب مذبحة في العراق راح ضحيتها 14 مدنيا.

وفي تقرير مُصور لها عن المذبحة التي تم ارتكابها عام 2007، قالت الشبكة: «إن رعب ذكريات ذلك اليوم من شهر سبتمبر 2007 ما زال يطارد أولئك الذين نجوا من ذلك الحادث، الذين ربما تعافت جروحهم الجسدية، ولكنهم ما زلوا يعانون من الصدمات النفسية كل يوم تقريبا».

الجثث كانت تسقط في الشارع

وقال حسن جابر سليمان، أحد الناجين لـ«سي إن إن»: «أتذكر رؤية امرأة، تدعى الدكتورة محاسن، وابنها، كانت سيارتهما في المقدمة، وكانت مشتعلة، كانت تصرخ حتى أُحرقت مع ابنها حتى الموت.. كان هناك الكثير جدا من إطلاق النار، بشكل غير عادي، والجثث كانت تسقط في الشارع، لم أكن قد أصبت بعد، وحركت سيارتي بعيدا، لكن أصبت عدة مرات».

وقالت سي إن إن في تقريرها «إن عملية إطلاق النار نفذها ما كان يعرف آنذاك باسم (بلاك ووتر) وهي شركة أمن خاصة مشهورة بسلوكها الوحشي وإطلاق النار دون سبب وجيه، وقد زعمت شركة بلاك ووتر أن أفرادها كانوا يتعرضون لهجوم، ولكن شهود عيان عديدون قالوا إن هذا غير صحيح».

أطلقوا النار عشوائيا

ووصف حسن جابر سليمان، كيف أطلق عناصر «بلاك ووتر» النار بشكل عشوائي على المدنيين، بينما كان ما يزال على سرير المستشفى آنذاك، قائلا: «لم يطلق أحد النار على عناصر بلاك ووتر ولم يهاجمهم مسلحون، ولم يتم استهدافهم».

وأشار التقرير إلى أن «سلمان سافر إلى الولايات المتحدة للإدلاء بشهادته، بعدما يقرب من سبع سنوات من المذبحة، وفي النهاية حُكم على أحد عناصر بلاك ووتر بالسجن المؤبد، وحكم على ثلاثة آخرين بالسجن من 12 لـ 15 عاما، وهو ما جعله يشعر، وهو محامٍ بالأساس، وكأن هناك مظهر من مظاهر العدالة، وهو ما جدد إيمانه بالمثل الأمريكية، إلا أن ذلك لم يعد موجودا الآن»، بحسب الشبكة.

دماء القتلى والجرحى على يديه

وأشارت سي إن إن، في سياق تقريرها، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتبر أول رئيس أمريكي يعفو عن قتلة مُدانين، أطلق سراح القتلة الذين دمروا حياة هذا الرجل، حيث نقلت عنه قوله لترامب: «ستواجه بقرارك الله.. فأنت لم تحقق بقرارك العدالة، لقد عفوت عن المجرمين والقتلة، دماء القتلى والجرحى على يديك».

وكانت الأمم المتحدة قد أدانت في وقت سابق قرار ترامب بالعفو عن عناصر «بلاك ووتر» المتهمين بارتكاب هذه المذبحة وأعربت عن قلقها البالغ من هذه الخطوة.

العفو يشجع مجرمين آخرين

ودعت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو الولايات المتحدة إلى «تجديد التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وكذلك الوفاء بالتزاماتها لضمان المساءلة عن هذه الجرائم».

وقالت: «حكم على هؤلاء الأربعة بأحكام تتراوح بين 12 سنة ومدى الحياة، بما في ذلك بتهم القتل المتعمد من الدرجة الأولى، يساهم العفو عنهم في الإفلات من العقاب ويؤدي إلى تشجيع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل».