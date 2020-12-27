دراسة جدوى لو محتاج تبدأ مشروع إنتاج الشرابات من العمالة لقيمة القرض

تعد الجوارب من المسلتزمات التي لا غنى عنها والتي لا ترتبط بموسم أو فصل بعينه وقد يبحث البعض عن بدء مشروع صغير لصناعة هذا المنتج، ولذا تستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها دراسة الجدوى لفكرة مشروع إنتاج الجوارب، وفقا لجهاز المشروعات الصغيرة.

دراسة جدوى مشروع إنتاج الجوارب

فكرة مشروع إنتاج الجوارب

تمثل صناعة الجوارب إحدى مفردات صناعة الغزل والنسيج والتي يمكن التوسع في نشاطاتها ولذلك تتميز هذه الصناعة ومنتجاتها باتساع الشريحة التسويقية، ما يتطلب المساهمة في تشجيع إقامة بعض المشروعات الصغيرة التي تعمل في هذا المجال.

الهدف من مشروع إنتاج الجوارب

يهدف المشروع إلى إنتاج أنماط جيدة من الجوارب التي تلبي أغلب أذواق المستهلكين من حيث اللون والخامة المستخدمة والتركيبة النسيجية والتصميم​.

المنتجات المطلوبة لمشروع إنتاج الجوارب

يقوم المشروع بإنتاج المقاسات المختلفة من المنتجات الآتية: جوارب رجالي – جواربي أطفال – جوارب رياضة.

الآلات والمعدات والخامات لمشروع إنتاج الجوارب

الآلات والمعدات: الآلات المستخدمة في المشروع نمطية الأداء حيث تستخدم في نوعية واحدة من الإنتاج وهى إنتاج الجوارب، بمتغيراته المتعددة، كما تستخدم بعض الآلات المساعدة مثل ماكينة الأوفر –ماكينة أورلية سلندر – ماكينة فلات سيم – القوالب الحرارية- المكاوي.

الخامات: يلزم المشروع مجموعة من الخامات هى غزول قطن – غزول صوف –غزول نايلون – غزول بوليستر – مطاط لا يتأثر بالحرارة (لياكرا) – خامات تغليف.

دراسة السوق لمشروع انتاج الجوارب

تتميز المنتجات بالشريحة التسويقية العالية من مختلف مستويات الدخول وخصوصا الطبقات المتوسطة وفوف المتوسطة ويعتمد المشروع على التميز السعري وجودة المنتج يجعله قادرا على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية .

العملاء المتوقعين: المعارض الموسمية – تجار الجملة –محلات الملابس للقطاع العام والخاص – التصدير – معارض المنتجات النسيجية والملابس الجاهزة – المشروع ذاته.

الدراسة المالية لمشروع إنتاج الجوارب

عمر المشروع : 4 سنوات .

مدة دورة الانتاج :1 شهر.

العمالة المطلوبة: 10 عمال .

الاستثمارات الكلية للمشروع (رأس المال+ القرض): 1394669 جنيها.

رأس المال (مساهمة المستفيد): 418997 جنيها.

قيمة القرض المطلوب: 975672 جنيها.

ججم المبيعات السنوية المتوقعة: السنة الأولى 3214848 جنيها – السنة الخامسة: 4592640 جنيها.

صافي الأرباح السنوية المتوقعة: السنة الأولى: 577902 جنيه – السنة الخامسة: 4050160 جنيها.

معدل العائد الداخلي: 44,61 % .

متوسط فترة الاستراد: 2,34 السنة الثالثة .