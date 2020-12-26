وزيرة الصحة تستجيب لمريض بشمال سيناء طلب جهاز استنشاق بخار

استجابت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لطلب أحد المرضى خلال تفقدها مستشفى بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، حيث أمرت بتوفير جهاز استنشاق بخار «ده نيبولايزر» للمواطن في منزله، ونقله بسيارة إسعاف مجهزة تخفيفا عن كاهله.

زيارة الوزيرة لمحافظة شمال سيناء جاءت بعد لقاء أعضاء النواب والشيوخ

وحصل «الوطن» على مقطع الفيديو، الذي وثق لقاء الوزيرة بالمواطن السيناوي، كما حصل على الصور الفوتوغرافية، لسيارة الإسعاف التي نتقلت الجهاز إلى منزل المواطن السيناوي، للتخفيف من معاناته في الانتقال من منزله إلى المستشفى.

الجدير بالذكر، أن زيارة وزيرة الصحة والسكان لمحافظة شمال سيناء، تأتي بعد لقائها بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر محافظة شمال سيناء الأسبوع الماضي، ووعدها لهم بزيارة المحافظة للوقوف على كافة الاحتياجات الطبية والعمل على توفيرها لهم.

وقامت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتوجيه عدد من التعليمات للمديرين الصحة علي مستوي الجمهورية، استعدادا لدخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا، وهي إلغاء الإجازات للأطقم الطبية، وتقليل عدد الموظفين في ديوان عام الوزارة، وأوصت الوزيرة بإلغاء مراكز الأفراح والدروس الخصوصية.

كما قامت الوزيرة، بعقد عدد من الاجتماعات للتأكد من توزيع اللقاحات فور الإفراج الجمركي عليها، والتأكيد أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا، وهي الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدروالحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام، ومرضى الفشل الكلوي، وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن، ومرضى القلب والأوعية الدموية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، على نفقة الدولة ومن خلال التأمين الصحي.