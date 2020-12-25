وزيرة الصحة تتفقد جاهزية القطاع الطبي بشمال سيناء

زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، محافظة شمال سيناء، حيث كان في استقبالها الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، والدكتور تامر إبراهيم، مدير مستشفى بئر العبد المركزي.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، أن الخدمة الصحية تقدم في جميع مستشفيات شمال سيناء مجانا بنسبة 100%، وأنه لا توجد أية مشاكل بالنسبة لإمداد شمال سيناء بجميع الإمكانيات والمطالب وكافة الاحتياجات المادية والتجهيزات.

وقدمت زايد، الشكر والتقدير لأطباء شمال سيناء وأطقم التمريض، لما يؤدونه من دور كبير في توفير الخدمة الطبية لأهالي المحافظة.

وأشارت الوزيرة في لقائها مع الأطباء وهيئة التمريض بمستشفى العريش العام، إلى تكليف المقاولين العرب بالصيانة الفورية والدورية لمستشفيات محافة شمال سيناء، وأنه لابد من المتابعة الاستباقية للأدوية وكافة الأجهزة والمعدات، وأنه سيتم تجهيز مخزن مديرية الصحة الموجودة ليعمل خلال 15 يوما وسيتم امداده بكافة الأدوية المطلوبة بشكل كافٍ، وأن نسبة استكمال التمريض بشمال سيناء في زيادة بنسبة 31%، كما أن على طلاب التمريض اجتياز الاختبارات اللازمة وأن يكونوا على كفاءة عالية.

كما قدمت زايد، الشكر للمحافظ لدعمه المستمر للقطاع الصحي، وأن كل مطالبه وتوصياته يتم تنفيذها لخدمة أهالي المحافظة، كما قدمت الشكر لكل الأطباء والتمريض العاملين بالمستشفيات لجهدهم المستمر فى خدمة أهالى المحافظة.

وأعلنت الوزيرة عن تطبيق خدمة العلاج الطارىء للحالات المرضية في حالة الضرورة بالمنازل عن طريق أطقم الاسعاف. كما أعلنت عن إمداد مستشفى العريش العام بجهازي صفائح بلازما، وجهاز آخر لمستشفى بئر العبد المركزى، بجانب جهاز قسطرة ورنين لمستشفى بئر العبد ليتم العمل في القسطرة القلبية بواقع 3 أيام بالعريش و3 أيام أخرى ببئر العبد، علاوة على توفير 20 كرسيا متحركا لمستشفيات شمال سيناء، مشيرة إلى أن أجهزة الغسيل الكلوي كافية، كما أعلنت عن مستشفى طوارىء برمانة، بناء على مطلب المحافظ، وكذا سرعة استكمال مخزن الأدوية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على شكر وتقدير الوزيرة لدعمها القطاع الصحي بالمحافظة، وحرصها على توفير كافة احتياجاته من أطباء وأجهزة ومعدات طبية، علاوة على توفير أطباء الرعاية العاجلة وقوافل الانتشار السريع، وتحقيق بروتوكول التعاون الطبي مع الجامعات المصرية ومعهد القلب، الذين يؤدون خدمات جليلة للمحافظة.

وقدم المحافظ الشكر لجميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وغيرهم لما يبذلونه من جهد في خدمة أهالي المحافظة.

وكانت الوزيرة قد قامت بزيارة لمستشفى بئر العبد المركزي، حيث تفقدت المستشفى بأقسامه المختلفة وعدد من الوحدات الصحية، ثم انتقلت إلى مستشفى العريش العام وتفقدت الأقسام الداخلية والعناية المركزة والاستقبال والطوارىء وقسطرة القلب.