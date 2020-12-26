القوى العاملة: حصرنا 4000 صياد في الإسكندرية و5 آلاف بالبحر الأحمر

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تحاول بقدر الإمكان بالتعاون مع الجهات المختصة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لصغار الصيادين، حيث حرص على الالتقاء بهم في أي محافظة يزورها، على غرار ما حدث في محافظات الإسكندرية، البحر الأحمر، بورسعيد وقنا، كما كان يخطط لزيارة دمياط، لكن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك.

وأضاف سعفان خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»: «وعدنا أن يكون لدينا بيانات حقيقية نستطيع من خلالها استقراء حجم هذه الفئة لمعرفة احتياجاتها وتوفير الرعاية الكاملة لها، وكل الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ستشارك معنا في هذا الأمر».

ننسق مع هيئة الثروة السمكية

وتابع: «حصرنا 4 آلاف صياد في محافظة الإسكندرية، و5 آلاف صياد في البحر الأحمر، وسنبدأ العمل في محافظة بورسعيد، ونعمل في حصر الصيادين بأسوان وقنا، وسنبدأ التعاون مع الجهات التي تتداخل معنا في رعاية هذه الفئة وعلى رأسها هيئة الثروة السمكية، لأنها التي تستخرج التراخيص لتشغيل هذه الفئة، ونعمل على إصدار قاعدة بيانات موثقة وسليمة للوصول إلى حصر فعلي وحقيقي لفئة الصيادين في مصر».

وفي وقت سابق، أكد وزير القوى العاملة، أهمية البدء في تسجيل الصيادين ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، أثناء زيارته لمحافظة بورسعيد تمهيدا لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا.

توجيه من القيادة للحكومة

وأكد وزير القوى العاملة، أن القيادة السياسية وجهت للحكومة وكل الجهات التنفيذية بان تهتم بالعمالة غير المنتظمة، وأن تنتقل إلى مواقع عملهم في كل المحافظات لكي يجرى البدء في وضع خطة كاملة لرعاية تلك الفئة على الطبيعة بمشروعاتهم.