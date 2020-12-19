محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة لإطلاق مبادرة «صيادي مصر»

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فور وصوله لديوان عام المحافظة في بداية زيارته لها التي ستستمر يومين.

وعقد محافظ بورسعيد، ووزير القوى العاملة، اجتماعا لمناقشة عدد من القضايا والملفات العمالية وجهود المحافظة لتوفير فرص تدريبية ووظائف للشباب، قبل أن يتوجها إلى المركز الثقافي لتدشين مبادرة صيادي مصر بحضور عدد من صيادي بورسعيد.

ومن المنتظر أن تتضمن أيضا زيارة وزير القوى العاملة لبورسعيد في يومها الأول حضور فعاليات مؤتمر المساواة بين الجنسين، ومبادرة السلامة والصحة بعنوان «احمي نفسك» وذلك بقطاعات السياحة، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والبتروكيماويات.

يذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أعلن أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجديد، ترمي إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية وتوفير فرص تدريبية مناسبة لذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، والعمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين إنتاجية المشروعات والعمالة الموسمية، مما يسهم في خفض معدلات البطالة التي وصلت نسبتها حاليا إلى 7.3% من قوة العمل.

وقال الوزير بمناسبة قرب انتهاء عام 2020، إن «خطة الوزارة في العام الجديد تعمل على إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصري بهدف تجميع بيانات ومعلومات سوق العمل، وتحليلها والعمل من خلال نتائجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لدعم متخذي القرار في الوقوف على واقع سوق العمل الحالي وتحديد الرؤى المستقبلية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، فضلا عن ممثلي الوزارات المختصة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».

وفي مجال التحول الرقمي ترمي الوزارة تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأجهزة المطلوبة للوزارة والمديريات لضمان جعل الأداء والعمليات التشغيلية أكثر كفاءة وفاعلية، وتعميم نظام معلومات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على كل المكاتب بجميع المحافظات، والعمل على وضع خريطة متكاملة بجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، فضلا عن استكمال تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة.

وأكد الوزير أن العام الجديد سوف يشهد حصر الصيادين والعمالة غير المنتظمة بكل فئاتها ومواقع عملها وتوسيع قاعدة شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات تشغيلهم.