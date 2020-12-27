تعقيم سوق ليبيا وتطهير منازل المصابين بكورونا والمخالطين لهم بمطروح

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم السبت، عن تعقيم وتطهير سوق ليبيا، أكبر سوق تجاري في مرسى مطروح، الذي يضم 400 محل تجاري، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم الأماكن المزدحمة بتجمعات المواطنين، في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رؤساء مراكز ومدن المحافظة الثمانية، بتكثيف أعمال رش وتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والأسواق، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وقال «جاب الله» إن فرق الطوارىء بمجلس مدينة مطروح مستمرة في أعمال التطهير للمصالح الحكومية والمنشآت الشرطية، ومحطة السكة الحديد والمواقف والمدارس، وأيضا تعقيم منازل المصابين بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تعقيم منازل المخالطين وما حولها، مؤكدا على تكثيف حملات رش المبيدات بسيارات الضباب ليلا بشوارع الأحياء السكنية والعزب.

ونبه رئيس المدينة، القائمين على أعمال التعقيم، بزيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا في القري والنجوع والتجمعات السكانية التابعة للمركز، ونشر ووضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية من الفيروس وطرق انتشاره لتوعية المواطنين، بالإضافة إلى رش المبيدات لمقالب القمامة.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة مطروح، لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات على رقم 0464935266 و 0464933158.

جدير بالذكر أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، شارك اليوم، في حملة توعية وتوزيع كمامات الطبية على المواطنين في الأماكن العامة، التي ينفذها عدد من الشباب المتطوع من أبناء مدينة مرسى مطروح، في حملة إنطلقت منذ يومين بعدد من مراكز ومدن المحافظة، في إطار نشر الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما قاد المحافظ، حملة التوعية في منطقة سوق ليبيا، مع التنبيه والتشديد على أصحاب المحال التجارية بضرورة ارتداء الكمامات وتوعية المواطنين خلال ارتيادهم المحال بأهمية ارتداء الكمامة خلال التسوق.