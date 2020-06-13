8 معلومات عن "سوق ليبيا" بمطروح وتأثره بجائحة كورونا

فى الوقت الذى يتعافى فيه مصابو كورونا من الفيروس، لم تستطع بعض المناطق التجارية من التعافي، نتيجة الركود الذى ضربهم، متأثرين بالجائحة وتداعياتها.

"سوق ليبيا" أكبر منطقة تجارية فى محافظة مطروح، وأكثرها تأثرا من الناحية الاقتصادية، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، نتيجة الحظر وغيرها من الأشياء، التى كان لها تأثير سلبي عليه.

وتنشر "الوطن"، 8 معلومات عن سوق ليبيا، أكبر كيان تجارى فى مطروح، تأثراً من جائحة كورونا.

- يقع سوق ليبيا فى مدينة مرسى مطروح بشارع الجلاء.

- يتضمن سوق ليبيا ما يقرب من 350 محل تجارى.

- أنشأ سوق ليبيا منذ حوالى أربعون عاما، وكان عبارة عن باكيات يعرض بها البضائع.

- أطلق عليه هذا الاسم مع بداية إنشاؤه، نظرا للبضائع الليبية التى كانت تأتى من هناك عبر مدينة السلوم.

- يباع فيه الملابس والأجهزة الكهربائية والمواد العذائية وأدوات التجميل.

- اشتهر على مستوى مصر وكان يتسوق منه المصطافين والسائحين خلال زيارتهم مطروح.

- منذ بداية جائحة كورونا وغلق المحلات الساعة الخامسة يوميا، تأثرت حركة التجارة لاعتماد السوق على البيع ليلا بنسبة كبيرة.

- معظم محلات السوق أغلق أبوابها بسبب الركود، وعدم فتح المصايف، وتوقف السياحة التى يعتمد عليها تجار السوق فى التسويق والبيع.