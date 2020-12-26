المنتجة شهد رمزي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت المنتجة شهد رمزي، إصابتها بفيروس كورونا، بعد إعلان شقيقها شريف رمزي إصابته بالفيروس، ونشرت «شهد» عبر حسابها الشخصي بـ«إنستجرام»، صورة لها، وعلقت قائلة: «أجريت مسحة كورونا منذ 11 يوما واكتشفت أنها إيجابية دعواتكم بالشفاء العاجل».

وكان شريف رمزي أعلن منذ ساعات قليلة إصابته بفيروس كورونا، حيث أن العينة التي أُخذت منه أظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.

وكتب رمزي، على حسابه بموقع الصور «إنستجرام»، «الحمد لله على كل شئ عملت المسحة وطلعت إيجابية اللي تعامل معايا الفترة اللي فاتت يخللي باله».

وقال رمزي في تصريح خاص لـ«للوطن»: «لا أنكر انني بالفعل أهملت في ارتداء الكمامة الفتره الحالية، ولم ارتديها إلا في التجمعات فقط، وكنت اعيش حياتي بشكل طبيعي جدًا».

وأضاف: «أحب أن أنصح الجميع بارتداء الكمامة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامتهم.. دعواتكم لي بالشفاء»