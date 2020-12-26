أستاذ أزمات: «لو شغلنا المستهترين في مستشفيات عزل كورونا كله هيلتزم»

علّق اللواء دكتور أحمد توفيق أستاذ إدارة الأزمات، على تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية فيما يتعلق بالمستجدات الخاصة بفيروس كورونا، قائلا: «كلامه هام للغاية ونستفيد منه باعتباره متخصص طبيًا، مشيرًا إلى أن أي أزمة يكون لها متخصصين».

استهانة المواطنين من الأزمة يزيد الحالة صعوبة

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية الحدث اليوم، أنه بالنسبة لإدارة الأزمات تختلف بشكل بسيط عن الأطباء لأن إدارة الأزمة الذي يعمل فيها يكون مثل الجراح فهو الذي يحدد كل شيء على خلاف الجهات الأخري يكون الكلام فيها بالتشاور، ويتم أخذ القرار بهدوء، لكن الجراح يكون حاسمًا لأن الأزمة لا تحتاج إلى شخص يهون منها لأنه إذا حدث تهاون في الأزمة مثلما يحدث حاليًا، موضحًا أن استهانة المواطنين بالأزمة يزيد من الإصابة.

يجب على الحكومة عقاب المستهترين

وطالب الحكومة بأن تستكمل مجهودها في القرارات الجيدة التي اتخذتها للتصدي لهذه الجائحة بأن تقوم بعمل متابعة للتنفيذ، من خلال تطبيق غرامة 4 آلاف جنيه على من لا يلتزم بارتداء الكمامة.

وتابع «توفيق»، «الناس مش هتطبق الغرامة دي وهو راكب مترو أصلا بـ5 جنيه، ولكن هناك حل خارج الصندوق وهو إني باخد الناس اللي قالعة الكمامة وبشغلها معايا في الخدمات بتاعة كورونا، والحل ده لو اتعمل مرة واحدة بس هنلاقي الناس ماشية حتى في بيتها لابسة كمامة».

وأوضح أستاذ إدارة الأزمات، أنه يجب تنفيذ الإجراءات الاحترازية بنوع من الحزم والحسم، «مبقاش في هزار لأن هناك عائلات وأسر بالكامل مصابين بفيروس كورونا، ولكن في هذه الحالة لا نعول على وعي المواطن ولكن نعول على إجراءاتنا لأن العملية داخلة في موجة ثانية صعبة وهذا واضح للغاية».