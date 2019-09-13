قال اللواء صفوت كامل، أستاذ إدارة أزمات المرور، إن المشكلات المرورية بمصر تكمن في عدم تنفيذ القانون، مشيرًا إلى أن العامل البشري يتحمل جزءً كبيرًا من مسؤولية حوادث الطرق.

وأشار "كامل"، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، إلى أن هيئة النقل العام تنقل نحو 3 ملايين مواطن، مشيرًا إلى أن مترو الأنفاق ينقل نفس العدد، كما تنقل الميكروباصات 9 ملايين مواطن يوميًا.

وأضاف أن حوادث الطرق المتكررة، ومنها حادث صفط اللبن، ترجع إلى السرعة، العشوائية، وعدم التركيز، مشددًا على أن ملف الميكروباصات في حاجة إلى حلول جذرية.

وتابع: "سواق الميكروباص بيلم الأجرة وبيتكلم في التليفون ومع اللي جنبه والعنصر البشري سبب في 75% من الحوادث، وده على مستوى عالمي".

ولفت، إلى أن سائق الميكروباص يجب أن يكون حائزًا على رخصة قيادة درجة ثالثة طبقًا للقانون، ما يسمح له بنقل 17 راكبًا، حيث يحق له استخدامها بداية من سن 21 عامًا: "استخراج الرخص فيه مشكلة كبيرة عندنا، وبالتالي السواق مش بيحس إنه تعب أو حس بتعب، لكن تعديلات قانون المرور الجديد عالجت الموضوع ده".

ولقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين، إثر سقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري صفط اللبن، ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة سقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري صفط اللبن بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، أن سائق السيارة اصطدم بالسور الحديدي بالكوبري، ما أدى إلى سقوط السيارة.