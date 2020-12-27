باتمان مصري يحارب كورونا في شوارع المحروسة: لاقيت الناس لازقة في بعض

قال باسم رؤوف باتمان مصري يحارب فيروس كورونا في شوارع مصر، إن «الفكرة جاءت من أني فضلت حوالي سنة بشتغل عليها أنها توصل علشان تكون شبهه عربية باتمان، وشخصية باتمان بحبها والناس كلها عموما بتحبها سواء كبير أو صغير، وكان اختياري للشخصية اللي تبقي لايقة على الحاجة اللي أنا هعملها ونزلت بالعربية الشارع ومكنتش متوقع اللي هيحصل لأن كل الفيديوهات اللي ظهرت في الأول خالص مكنش حد تبعي هو اللي مصورها والموضوع نال إعجاب الناس وهو اللي خلق حالة كويسة في الشارع وخاصة في مدينة الشيخ زايد».

الفكرة كانت عندما رأيت الجميع في الشارع لا يلتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف رؤوف، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية Cbc، أنه استغل نقطة أن الشارع كله أصبح يعرفه وحبيت استغلال ذلك «ولما لقيت أن الناس كلها لازقة في بعض بدون كمامة أو تطبيق للإجراءات الاحترازية وحبيت تقديم رسالة بضرورة وجود تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وبدأت بالفعل في توزيع كمامات على بعض الأشخاص لأن لما تيجي الرسالة من شخصية معروفة في الشارع والناس بتحبها هتكون الرسالة أوقع».

باتمان سيظهر بشخصيته الحقيقية في الوقت المناسب

وتابع، أن الخوذة التي يرتديها لاستكمال شكل ملابس باتمان هي من دبي وغير موجود منها في مصر، «واشتريتها علشان بحب باتمان وبردوا علشان مجال شغلي سواء في السينما والتصوير يحتاج إلى مثل هذه الأشياء، واستغليت أن الشخصية دي علمت مع الناس في الشارع وبقوا عارفين مين باتمان الشيخ زايد»، مشيراً إلى أنه سيظهر بشخصيته الحقيقية بدون ارتداء ملابس باتمان ولكن في الوقت المناسب لأني أرى أن هذا الوقت غير مناسب لكن لحاجة في دماغي بخلصها كده.