مقتل 3 وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار عشوائي بصالة بولينج أمريكية

لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 3 آخرين، في وقت متأخر من أمس السبت، نتيجة إطلاق نار من مسلح بصالة دون كارتر لانيس للبولينج، في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما يرجح أن يكون ذلك هجومًا عشوائيًا.

واحتجزت الشرطة أحد الأشخاص الذي «له علاقة بالحادث»، وفقًا لما صرح به دان أوشي، قائد شرطة مدينة روكفورد، خلال مؤتمر صحفي، بينما لم يذكر أي معلومات إضافية حول الشخص المعني أو الضحايا، وقال إنه لا يعتقد أن أي من الضباط أطلقوا أسلحتهم، بحسب سبوتنيك.

وتقع مدينة روكفورد على بعد 130 كيلومترًا شمال غرب شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالأمس، شهدت العاصمة الألمانية برلين، حادث إطلاق نار من قبل مجهول أدى إلى إصابة 4 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز».

نقلت السلطات الأمنية في برلين الجرحي إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث إن إصابتهم خطيرة، بينما تكثف إجراءاتها في الكشف عن الحادث الذي أرتكبه عدد من الأشخاص في منطقة كروزبرج، دون ذكر مزيد من المعلومات حول الحادث.

بينما في 21 من الشهر الحالي، أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 8 أشخاص بجروح في إطلاق نار بالقرب من ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وذكرت شرطة واواتوسا، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أنَّ إطلاق النار وقع داخل سوبر ماركت "مايفير مول" في واواتوسا، إحدى ضواحي ميلووكي، أكبر مدينة في الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة.

وأضافت أنَّه عندما وصلت فرق الإنقاذ لم يكن مطلق النار موجودًا في مكان الواقعة، مشيرة إلى أنَّ الخطر ما زال قائمًا، مناشدة السكان الابتعاد عن المكان.

ومن جهته، قال رئيس بلدية واواتوسا دينيس ماكبرايد إنّ المهاجم لا يزال "فارًّا"، موضحا أنَّ 7 بالغين وقاصرًا نقلوا إلى المستشفى دون أن تتمكن من تحديد مدى خطورة إصاباتهم.