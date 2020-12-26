إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار ببرلين.. والشرطة تبحث عن الجناة

شهدت العاصمة الألمانية برلين، حادث إطلاق نار من قبل مجهول أدى إلى إصابة 4 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز».

نقلت السلطات الأمنية في برلين الجرحي إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث إن إصابتهم خطيرة، بينما تكثف إجراءاتها في الكشف عن الحادث الذي أرتكبه عدد من الأشخاص في منطقة كروزبرج، دون ذكر مزيد من المعلومات حول الحادث.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، إن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد حادث إطلاق نار شارك فيه عدة أشخاص في منطقة كروزبرج، بالقرب من مكاتب حزب اليسار الديمقراطي الألماني، موضحة أنه لا يوجد مؤشر على وجود دافع سياسي لكن الوضع لا يزال غير واضح.

وتم نشر ضباط مسلحين في مكان الحادث للبحث عن من نفذوا إطلاق النار، وتشير التقارير إلى أن أحد الجرحى تم سحبه من قناة قريبة بعد أن قفز في محاولة لتجنب إطلاق النار، وفقا لما نشره موقع «دويتش فيله».

وذكرت إدارة الشؤون السياسية أنه تم العثور على الثلاثة الآخرين على الطريق، وعالجت خدمات الطوارئ في البداية الجرحى في مكان الحادث لكنهم الآن نقلوا إلى المستشفيات.

ووصف شهود رؤية مروحية تابعة للشرطة تحلق في المنطقة.