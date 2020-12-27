ضبط لص يخطف حقائب السيدات في سوهاج

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، من كشف غموض واقعة خطف حقيبة إحدى السيدات، وكذلك خطف متعلقات خاصة بمواطن، تبين أن وراء الواقعة عاطل يقيم دائرة قسم أول وتم القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة بعد أن عثر بحوزته على بعض متحصلات السرقة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ للمقدم أحمد المّولد، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج من المدعوة «نجوى.س.ك»، 45 عاما، ربة منزل، ومقيمة مركز ساقلته يفيد بقيام شخص مجهول بخطف حقيبتها بها مبلغ مالي وبعض الأوراق والمتعلقات الشخصية حال سيرها دائرة القسم.

كما ورد بلاغ للعميد محمد نصحي، مأمور قسم شرطة ثان سوهاج من «محمد.ع.ا»، 34 عاما، سائق، ومقيم الجيزة يفيد بقيام شخص مجهول بخطف مبلغ مالي وبعض الأوراق والمتعلقات الشخصية حال سيره بذات المنطقة.

فريق أمني للبحث عن المتهم

وقرر مدير أمن سوهاج، تشكيل فريق بحث للوصول إلى مرتكب الواقعتين، والقبض عليه، وتوصلت تحريات الرائد أحمد حمادي، معاون مباحث قسم ثان سوهاج، إلى أن وراء ارتكاب الواقعتين «وائل.ش.ا»، 18 عاما، عاطل، ويقيم قسم أول سوهاج، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم والمسروقات بإرشاده، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم للنيابة العامة وباشرت التحقيقات.

كما ورد بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان سوهاج، من «محمد.ع.ا»، 34 عاما، سائق، ومقيم الجيزة يفيد قيام شخص مجهول بسرقة بعض المتعلقات «طفاية حريق - حقيبة إسعاف» من داخل سيارته الملاكي أثناء توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات السرية توصلت إلى أن ارتكاب الواقعة «روماني.ث.ع»، 36 عاما، عاطل، ومقيم قسم أول سوهاج وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم والمسروقات بإرشاده، حرر المحضر اللازم بالواقعة.