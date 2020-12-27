غدا.. آخر فرصة لشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات حجز وحدات «سكن كل المصريين»

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّ غداً الإثنين الموافق 28 ديسمبر، هو آخر فرصة لشراء كراسات الشروط، وسداد المقدمات، لحجز وحدات متوسطي الدخل، والمطروحة ضمن المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

وأضاف وزير الإسكان، في بيان صادر اليوم، أنَّه تقرر مدّ فترة رفع المستندات لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل بالمبادرة الرئاسية على الموقع الإلكتروني، حتى يوم الخميس 31 ديسمبر، لتمكّين المواطنين الذين اشتروا كراسات الشروط وسددوا مقدمات الحجز ورفعوا مستنداتهم.

وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنَّه سبق فتح باب حجز الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» لمنخفضي الدخل في 12 مدينة جديدة، وهي: بدر «حدائق العاصمة» – 15 مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة «منطقة غرب المطار» – السادات – المنيا الجديدة – ملوي الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة، ولمتوسطي الدخل في 11 مدينة جديدة، وهي: بدر «حدائق العاصمة» – 15 مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بني سويف الجديدة.

وأوضحت أنَّه على من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أي تساؤل أو استفسار، أن يتواصل على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.