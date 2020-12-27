«القوى العاملة» تعين 709 شباب منهم 10 من ذوي القدرات بأسيوط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 709 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2402 شاب، فضلًا عن إصدار 1801 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم علي حسن مدير المديرية، في تقريره لوزير القوى العاملة، ما تمّ إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي، أنَّ المديرية سجلت 72 عاملًا غير منتظم جديد بالمنظومة، وصرف منحاً لـ44 عاملاً بمبلغ 53 ألفاً و500 جنيه لرعايتهم اجتماعياً وصحياً.

كما أجرت المديرية تفتيشًا في مجال السلامة والصحة المهنية على 187 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 74 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تمّ التفتيش على 1492 منشأة وعقد 3 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية، وندوة أخرى في مجال عمل الطفل من خلال مفتشي العمل، إضافة إلى تلقي 11 شكوى تمّ بحث 10 شكاوى منها وتبقت شكوى ما زالت تحت البحث.

وقال مدير المديرية، إنَّه تمّ التفتيش على 66 منشأة يعمل بها 67 طفلًا، وأسفر عن تحرير 11 محضراً للمنشآت المخالفة منها للقانون

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكّد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتابعت المديرية التفتيش على 197 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.