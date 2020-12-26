وزير القوى العاملة: تشغيل 220 ألف شخص في القطاع الخاص العام الجاري

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن نسبة العمالة التي تركت القطاع الخاص نتيجة لتداعيات فيروس كورونا نسبة غير معلومة، وإذا كان عددها كبير لكان المجتمع شعر بتأثر هذا النقص، مؤكدًا أن قلة قليلة من بعض المنشآت التي استغنت عن العمالة، موضحًا أنه جرى تشغيل 220 ألف شخص منهم 23 ألف من ذوي القدرات خلال العام الجاري في القطاع الخاص.

وأضاف وزير القوى العاملة خلال لقاء عبر سكايب، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن العمالة العائدة من الخارج ملف شائق، والكثيرين يتحدثون عنه دون دراية، ومازالت مصر تصدر عمالتها لدول الخليج وهناك شركات الحاق عمالة تطلب من الوزارة الموافقة على عقود، رغم وجود جائحة كورونا.

وأشار، إلى أن سوق العمل من أخطر المناطق التي يتم استخلاص منها المؤشرات المتعددة التي تؤثر على العديد من القطاعات، حيث أن الهدف من منصة سوق العمل رصد القطاع غير المنظم وآليات التحول لهذا القطاع ليكون منظم، وتحديد الأنشطة والاحتياجات التي تؤثر على المستقبل القريب أو البعيد.

وأكد «سعفان»، أن ملف التدريب من أهم الملفات، خاصة التدريب التحويلي، لتأهيل الخريج لسوق العمل، وأصحاب المؤهلات العليا لديهم القدرة لنقل فكر ريادة الأعمال مع تعليمهم بعض الحرف لإعداد بعض الحرف مثل جهاز تنمية المشروعات «بنقوله متستناش الوظيفة»، وهناك 38 مركزًا تدريب ثابت، وتطوير 12 مركزًا منهم بوسائل التدريب الحديثة و13 وحدة متنقلة، وجرى تجديدها للتنقل وسط القرى والنجوع.