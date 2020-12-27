مسؤولو «الإسكان» يتفقدون مشروعات الطرق والمرافق بـ«6 أكتوبر الجديد»

أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمشروعات مدينة 6 أكتوبر، يرافقه المهندسة عبير عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بالهيئة، والمهندسة إلهام السرجاني، رئيس الإدارة المركزية للطرق بالهيئة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ومسئولو الجهاز والمشروعات.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها وإزالة أي عقبات.

وتفقد مسؤولو «الإسكان» عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة ومنها (أعمال تطوير الحي المتميز وغرب سوميد السياحية الرابعة والسادسة - محطة كهرباء التوسعات الشرقية - منطقة التوسعات الشرقية - طريق الواحات - الطريق الدائرى الأوسطي - الطريق الدائرى الجنوبي - محطة مياه أكتوبر «مرحلة أولى - مرحلة ثانية - مرحلة ثالثة»).

كما شملت جولة مسؤولى الوزارة، مشروعات (الخزان الأوسطى - محور الكفراوي - المحاور العرضية بالأحياء من الأول إلى الخامس - المحور المركزى 47/100 - محور التحرير - نموذج تطوير ورفع كفاءة الإسكان منخفض التكاليف الحي 11 - مشروع تطوير الرؤية البصرية أسفل كوبري العبور).

وخلال الجولة، أكّد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والمسطحات الخضراء والزراعة، وكذا الانتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة والالتزام بأقصى درجات معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، مشيداً بالجهود المبذولة في مختلف القطاعات بالمدينة.

من جهته، أوضح المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنَّ الطريق الدائري الأوسطي يتكون من قطاعين بطول 26,600كم، القطاع الأول: يمتد من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم ويهدف إلى تطوير وتوسعة وإنشاء طريق رئيسي وداعم للاتجاهين ويبلغ طوله 16 كم وبعرض 82 متراً، كل اتجاه يتكون من رئيسي وشاحنات، والقطاع الثاني يمتد من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية «كردون» المدينة مع الحزام الأخضر، ويهدف إلى تطوير الطريق الدائري الأوسطي فى نطاق الفاصل السكني الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، ويبلغ طوله 10,600كم، وبعرض 82 متراً بدلاً من 30 متراً، وذلك ليكون بعدد 4 حارات رئيسية وحارتي خدمة.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إلى أنَّ طريق الواحات يمتد من طريق الفيوم حتى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، ويبلـغ طوله 30 كم بعدد 4 حارات رئيسية وعدد 3 حارات داعمة لكل اتجاه، ويهدف إلى تطوير الطريق الرئيسى بعرض 16,75م، ورفع الكفاءة المرورية لطريق الواحات، عن طريق إنشاء طريق داعم على جانبي طريق الواحات الرئيسي يتسع لثلاث حارات مرورية لكل اتجاه بدءا من التقاطع مع طريق «الجيزة - الفيوم» حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائري لمدينة أكتوبر مع حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، إضافة إلى رفع كفاءة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسية، وبلغت قيمة تنفيذه ملياري جنيه.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أن مشروع رفع كفاءة الحى المتميز يشمل تنفيذ شبكات الرى الرئيسية للمسطحات الخضراء باستخدام مياه الصرف المعالجة، ورفع كفاءة وصيانة الطرق الداخلية بالحى، وتشمل "تحسين جودة الطرق، رفع كفاءة أرصفة المشاة بمنطقة العمارات وتوحيد النمط للأرصفة مع مراعاة ذوى الهمم، وإعداد أماكن خاصة بصناديق القمامة، واستكمال جميع عناصر الفرش الخاصة بالطرق من لافتات تحذيرية ولوحات إرشادية"، وذلك للتسهيل على مستخدمى الطريق، والتخطيط لتسهيل الحركة المرورية، وتحديد أماكن عبور المشاة.