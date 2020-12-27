الغرف التجارية تناشد الحكومة بالتدخل لحماية منتجي البطاطس من الخسائر

واصلت أسعار الطماطم والبطاطس تراجعاتها في الأسواق اليوم الأحد 27 ديسمبر، ليباع كيلو الطماطم بـ 3 جنيهات مقابل 4 جنيهات أمس، فيما بياع كيلو البطاطس بـ 50 قرش مقابل 75 قرشا، وهو ما أدى إلى قيام عدد كبير من المنتجين بإعدامها.

مخاوف الفلاحين

وقال يحيى السني، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن هناك مخاوف لدى عدد كبير من الفلاحين والتجار من انحسار المساحات المزروعة من البطاطس بعد خسائر الفلاحين الكبيرة في الإنتاج بسبب عدم تسويق المحصول وتراجع الأسعار لأكثر من 80%.

وأوضح أن البطاطس تعرضت لإغراق كبير بالأسواق بسبب زيادة الإنتاجية وعدم فتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات بسبب فيروس كورونا ما انعكس على انخفاض سعر الكيلو ليتراوح من 50 إلى 150 قرشا فى أسواق العبور.

مناشدة الحكومة

وناشد الحكومة بالتدخل من خلال سياسات رشيدة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب لحماية منتجي البطاطس أو المنتجات الزراعية الأخرى لضمان الاستدامة في الإنتاج الزراعي مع العودة مرة أخرى للإرشاد الزراعي.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، إن العام الجديد سيشهد عودة الطماطم إلى معدلاتها الطبيعية بالمقارنة بالشهور الماضية التي تجاوز فيها السعر 15 جنيها.

وأشار إلى أن أسعار الجملة لبيع الخضر والفاكهة تعرضت لانخفاض كبير في الأسعار منها أسعار البطاطس التي تعاني من الإغراق بسبب زيادة الإنتاج وتراجع التصدير، وتعد البطاطس الأولى في قائمة تراجعات الخضر في الأسواق وتباع في التجزئة الـ5 كيلو بـ 10جنيهات.

ونوه إلى أن التراجع شمل محاصيل أخرى ومنها الطماطم التي انخفضت أسعارها بسبب زيادة المعروض لتصل إلى 3 جنيهات للكيلو الواحد نتيجة طرح المحصول الجديد لعدد كبير من المحافظات فى الأسواق.