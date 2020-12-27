صرف كامل خطة قطاع النظافة في 6 أشهر بشراء 83 معدة بالدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الدقهلية استكملت خطتها الاستثمارية في قطاع النظافة قبل مرور 6 أشهر من السنة المالية الحالية، وبلغ إجمالي تمويل الخطة الاستثمارية لقطاع النظافة بالكامل 91 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة بعدد 83 معدة نظافة بالمراكز والمدن والأحياء.

وأضاف مختار، في بيان صحفي، إن استكمال الخطة قبل مرور 6 أشهر يدل على أن المحافظة بكامل أجهزتها عازمة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها في مقدمتها خدمات النظافة باعتبارها خدمة تتعلق بالاحتياجات اليومية للمواطنين.

وبحسب بيان المحافظة، فقد جاء ذلك تفقده للدفعة الجديدة والأخيرة لمعدات النظافة في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 وذلك بعدد 15 سيارة نقل قلاب حمولة الواحدة منها 10 أطنان ويرافقه اللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات، والمهندس عبده محمدين مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة.

توزيع المعدات على جميع الوحدات المحلية

ووجه المحافظ بتوزيع المعدات الجديدة على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء التي في حاجة لدعم منظومة النظافة بها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء وحدة للتدخل السريع تابعة للديوان العام بمشرف مسؤول تضم سيارات للكسح والنقل واللوادر للتدخل الفوري حال وقوع الأزمات والكوارث.

وأوضح أنه سبق وأن تسلمت المحافظة 68 معدة في إطار الخطة الاستثمارية لهذا العام شملت «22 لودر زاحف - 22 سيارة حمولة 5 أطنان - 5 سيارات شفط وكسح مياه سعة 10 متر مكعب - وسيارة واحدة 20 طنا - 3 لودر مفصلي سعة 2 متر - 7 سيارات شفط وكسح المياه الواحدة 10 متر مكعب - 5 سيارات قلاب لرفع القمامة حمولة الواحدة 10 أطنان - 3 لوادر مفصلي سعة 2 متر»، مؤكدا أنه تم توزيعها جميعا على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وأن النصيب الأكبر من المعدات كان للمنطقة المركزية وذلك لتحسين مستوى البيئة والنظافة بها وكذا الوحدات المحلية التي في حاجة لدعم منظومة النظافة بها.

وأكد على أن المحافظة بكامل أجهزتها تعطي اهتماما كبيرا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بمنظومة النظافة وأعمال رفع القمامة بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وحفاظا على المظهر الحضاري بجميع المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.